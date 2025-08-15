為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    亂按中捷手扶梯「緊急停機鈕」落跑 「賤手男」散發酒味被抓罰1萬

    警察昨天攔查時，散發酒味的范男，不否認手賤亂按「手扶梯緊急停機鈕」。（警方提供）

    警察昨天攔查時，散發酒味的范男，不否認手賤亂按「手扶梯緊急停機鈕」。（警方提供）

    2025/08/15 12:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中警局捷運警察隊今天（15日）公布一起罰鍰案，范姓男子本月3日在台中捷運的高鐵台中站1號手扶梯上，竟手癢無故按壓「手扶梯緊急停機鈕」，導致手扶梯瞬間急停，險些造成後方乘客摔倒受傷，范男隨即落跑離去，時隔10多天，他昨天（14日）上午散發酒味，再搭台中捷運時被捷運警察隊盤查，他不否認手賤亂按，由中捷依法開罰1萬元罰鍰。

    捷運警察隊指出，范男（47歲，可能從事建築工等職業）本月3日於台中捷運的高鐵台中站，在無任何緊急狀況下，竟無故按壓「手扶梯緊急停機鈕」，他隨即快閃離去，警方馳抵時已無蹤跡，無法對他開罰，此事頗幸運，乘客受驚嚇但沒有受傷，但設在台中捷運的監視器拍到范男容貌。

    時隔10多天，昨天上午范男搭乘台中捷運時，捷運公司發現行蹤，隨即通知捷運警察隊，小隊長龐家瑜、警員林文宗於中捷的文心中清站攔查范男，范男當時散發酒味，他不否認本月3日亂按，但他沒說明為何按停機鈕，警方確認身分後，由該站副站長開立裁處書，依法裁罰1萬元。

