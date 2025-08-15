「假兒子＋假主管」聯手詐騙 六旬婦26萬差點被騙走

新北市瑞芳警分局澳底派出所副所長陳柏全等人與郵局行員聯手阻詐，保住吳婦26萬元血汗錢。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/15 14:34

〔記者林嘉東／新北報導〕「媽媽！我需要錢投資」 新北市貢寮區六旬吳姓婦人日前接獲1名假冒她兒子打來的求助電話，情急之下無法辨出真偽，加上又有1名冒充兒子主管的男子，打來說要投資生意急需資金周轉，吳婦禁不起假兒子與假主管聯手行騙，隻身跑到郵局解約26萬元定存後匯款，還好行員機警與新北市瑞芳警方聯手阻詐，保住吳婦存了一輩子的血汗錢。

警方調查，住在新北市貢寮區的60多歲吳姓婦人7日下午2時許，接獲一名自稱是自己兒子的電話，電話那頭傳來「媽媽！我需要錢投資」急迫、無助的求助口吻，聽得吳婦信以為真，以為真是兒子打來，接著，另一名自稱是她兒子的主管打來說投資生意，急需資金周轉；吳婦禁不起2人連日來不斷行騙，6天後前往附近貢寮郵局，欲將26萬元定存解約後匯出。

請繼續往下閱讀...

郵局王姓女行員細問吳婦為何匯款，吳婦言辭閃爍、神情異常，立即通報新北市瑞芳警分局澳底派出所長鄭泰隆，調派副所長陳柏全，率警員陳昱豪、蕭勝元、林筱茜等人趕到郵局。陳員等人不斷安撫吳婦情緒，再拆穿吳婦中了詐團設下「假兒子＋假主管」詐騙手法，攔阻吳婦匯款，保住吳婦26萬元血汗錢。

瑞芳分局長沈明義呼籲，詐騙集團常利用「緊急」與「親情」製造壓力，讓受害人失去判斷力。民眾若遇到類似情況，務必先撥打165反詐騙專線或找最近的警察機關詢問及直接與當事人確認，不要讓愛與信任成為詐騙的武器。

新北市瑞芳警分局澳底派出所副所長陳柏全等人與郵局行員聯手阻詐。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法