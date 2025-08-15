為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    欠債槍殺新北市副發言人張劭斌之弟 兇嫌判無期定讞

    新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱，因向好友姚宗秦催討借款150萬元，竟遭姚行刑式槍殺身亡，高等法院判姚無期徒刑，最高法院駁回姚男上訴定讞。（資料照）

    新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱，因向好友姚宗秦催討借款150萬元，竟遭姚行刑式槍殺身亡，高等法院判姚無期徒刑，最高法院駁回姚男上訴定讞。（資料照）

    2025/08/15 11:18

    〔記者張文川／台北報導〕27歲男子姚宗秦前年因積欠新北市府副發言人張劭斌胞弟張威凱150萬元，不滿被追債竟開槍殺害對方，棄屍五股區山坡；一審新北地院國民法庭將姚判處無期徒刑，二審維持，最高法院駁回姚男上訴定讞。

    民事方面，張威凱父母提起刑事附帶民事訴訟，新北地院判決姚男應賠償包括殯葬費、扶養費、精神慰撫金等共2686萬餘元，上訴中。

    張威凱與姚宗秦6年前在加油站工作認識，結為好友，姚男因積欠張男150萬元，姚男不滿張男一再催討，心生殺機。

    判決指出，2023年5月9日晚間6時許，張男前往姚男住處討論投資款返還問題，雙方爭執，姚男盛怒之下，持改造手槍裝上滅音器，站在張男後方朝他後腦開1槍，隨後將張男遺體放入大型塑膠箱，並以床單、窗簾等布料覆蓋，清理現場後，將遺體載往五股外寮路棄屍。

    姚男落網後坦承犯行，檢方後依殺人、遺棄屍體、槍砲等罪起訴。新北地院國民法官審依殺人罪判姚男無期徒刑、褫奪公權終身。

    二審高等法院審理期間，姚男否認預謀殺人，盼透過修復式司法來達成和解。

    張母到庭數度哽咽拭淚，斥責姚男無和解誠意，打算以和解換刑期，家人無法接受；張劭斌也指出，姚男只有口頭說要和解，沒有任何和解方案，家人無法同意和解。

    高院審理認為，姚男開槍殺害借錢於他的好友，又棄屍於郊外深谷，犯罪手段應予嚴譴，犯後雖坦承犯行，卻僅向家屬表達愧疚，對於被害人他則稱「我沒辦法原諒他、不會後悔、想不到更好的辦法」不願認錯，法官維持無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院駁回姚男上訴，全案定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播