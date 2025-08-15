欠繳305萬！遊戲軟體業者房產遭查封 分期繳清勞健保與退休金費

台北分署提醒，公司行號依法應繳納勞、健保及勞工退休金費用，若抱持僥倖心理拒繳，負責人除了可能被健保署及勞保局改課個人清償責任，也會面臨行政執行機關強制查封、拍賣財產等措施。（記者劉詠韻翻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一家經營遊戲軟體開發的公司，自2020年起積欠勞保費、勞工退休金及健保費，累計達305萬元，因一直遲未清償，中央健康保險署及勞工保險局依勞工保險條例、全民健康保險法及勞工退休金條例，將繳納義務轉向公司負責人林姓男子，要求其個人負責清償。

台北分署執行調查發現，該公司與擔任負責人的林男登記在同一地址，後者疑從事博弈遊戲開發，同樣滯欠勞、健保費，且案件已在台北分署執行中。執行人員懷疑，林男透過設立多家公司規避執行，當原公司欠費後，即另開公司繼續經營，待遭執行時，財產已轉移至後一家公司。

由於該公司已無足夠財產或所得償還欠款，北分署因此依法對林男位於萬華區的不動產進行強制查封。在查封壓力下，林男委派秘書與執行單位洽談，提出9期分期清償方案，並在分署持續維持查封狀態下，於今年7月繳清所有欠款。

台北分署提醒，公司行號依法應繳納勞、健保及勞工退休金費用，以保障員工權益，若抱持僥倖心理拒繳，負責人不僅可能被健保署及勞保局改課個人清償責任，也恐面臨行政執行機關強制查封、拍賣財產等措施。

