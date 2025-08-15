基市府銷毀2193瓶洋酒 市值百萬全部輾壓破碎

基隆市政府14日銷毀一批查扣酒類2193瓶、896公升，如果以平均1瓶洋酒市價500元計算，至少約100萬元不同酒類被輾壓破碎。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕放暑假，很多民眾出國旅遊回到台灣，都會順手買免稅菸酒回國，但不少民眾一時不察攜帶過量菸酒，在通關時遭海關發現沒收，慘遭銷毀及罰款，賠了夫人又折兵。基隆市政府昨天（14日）銷毀一批查扣酒類2193瓶、896公升，如果以平均1瓶洋酒市價500元計算，至少約100萬元不同酒類，在環保局資源回收廠，全部輾壓破碎。

基隆市政府財政處、政風處及主計處等單位14日執行私劣酒品銷毀，為2023年到2025年查扣酒品，共2193瓶、896公升。遭銷毀酒品來源，分別有民眾回國攜帶酒未經申報、公司進口洋酒短漏報、市府查獲商家販售的逾期酒品，還有港警總隊查獲船員攜帶私酒出港等。

基隆市政府財政處菸酒管理科長蕭凱云說，只要是沒收查扣的酒類，都會定期壓碎破壞處理。正值暑假出國旅遊高峰，提醒民眾回國時購買洋酒時，如果超量部分依法申報，並拒絕購買私劣菸酒。

財政部關務署基隆關表示，入境旅客滿18歲，可攜帶自用酒類產品，攜帶自用酒類1.5公升（不限瓶數）以下免稅，且無其他應申報事項者，可直接走「綠線台」通關，免向海關申報，如攜帶超過自用酒類免稅數量，入境時應走「紅線台」，並向海關主動申報。

旅客於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升）限量內，扣除免稅酒數量，可向海關申請補稅放行，超過限量者，應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運，或以書面聲明放棄。

基隆關說，入境旅客倘攜帶酒類超過免稅數量，且未向海關申報，依菸酒管理法第45條第4項規定，由海關沒收並裁處罰款。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

基隆市政府財政處菸酒管理科長蕭凱云說，只要是沒收查扣的酒類，市府會定期壓碎破壞處理。（記者俞肇福攝）

