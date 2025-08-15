220萬賄款藏天花板！核二廠長曾文煌、林口發電廠長朱允中涉貪起訴

台電第二核能發電廠廠長曾文煌。（資料照）

2025/08/15 11:31

〔記者王定傳／台北報導〕台電核二廠長曾文煌，去年涉向承攬採購案的山瑞科學公司、廣承企業行索賄220萬元藏放在住處天花板，台電林口發電廠長朱允中也涉向廣承索賄80萬元，由業者買他股票；台北地檢署今依違反「貪污治罪條例」不違背職務收賄罪嫌起訴2人及廣承負責人郝致衡，並斥責曾、朱2人所為嚴重影響民眾對公營事業信任，請量處適當之刑；山瑞公司負責人曹森智則獲緩起訴。

檢方調查，山瑞科學公司在2022年以1458萬元標下核二廠「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案，曾文煌竟於去年2月1日約曹到北市大安區一家餐酒館當面索賄200萬元，以利驗收通過，後來2人在松山區一家涮涮鍋店喬金額，最終「降價」到160萬元，曹在通過驗收拿到尾款後，把160萬元裝入牛皮紙袋，開車前往曾男住處樓下，在車上交錢。

檢廉調查，發現山瑞另承攬核二廠「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案將履約完畢，且核二廠將準備要辦理「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案，是「減控制系統更新」的延伸，僅山瑞可承接，即命曹到辦公室索賄：「這條我要20萬」，曹因盼想跟曾維繫友好關係，藉他的職權護航取得標案同意行賄，之後順利得標、完成驗收，並在廠長室交付20萬元。

不僅如此，曾文煌在去年另向想承攬核二廠「自動化濕式噴砂除污設備」採購案的廣承企業郝致衡索賄，暗示爭取到預算700萬元，請郝「盡量先幫忙」，郝說成本預估550萬元，能賺得不多，但仍願承接此案，曾回說「知道了」；郝之後得標後在廠長室內交付40萬元賄賂；曾把收到的220萬元賄款都藏在住處天花板上，後來檢廉上門搜索查扣260萬元，40萬元餘款部分仍將繼續追查是否涉貪。

檢廉調查，郝也跟朱熟識，與朱約好利用林口廠偏好向原廠採購零件設備，由郝向相關採購需求單位承辦人探詢後告知朱，等需求單位承辦人簽辦採購案後，郝即透過人脈取得原廠設備供應商獨家供應以承攬標案，之後再以每一件標案5％至10％金額行賄朱，包含2019年「飼煤機減速齒輪箱」、2020年的「飼煤機配件」2採購案均以上述方式得標，郝通過驗收後就把80萬賄款存在自己帳戶幫朱買股票。

檢方今依不違背職務行收賄起訴3人，並斥責曾、朱2人都是廠長，犯罪行為並非偶一行為，甚至可能帶動下屬形塑貪腐文化，犯罪結果恐造成台電商譽及競爭力鉅損，並嚴重影響人民對公營事業的信任，犯後供述不一；曹因認罪深表悔悟，充分陳述有助釐清案情，因此獲緩起訴，期間2年並向公庫支付150萬元。

