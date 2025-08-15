「抓耙仔」害麻吉跟女友吵架 友人全不挺他被白揍一頓

蔡姓男子發現酒友帶著妹子不知去向，他女友告狀害人吵架挨揍，但友人全不挺讓他被白揍一頓。示意圖（資料照）

2025/08/15 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子北上找友人聊天喝酒，席間他看到蔡姓友人載一名女生去高鐵站坐車，陳男多嘴向蔡男女友告狀，害蔡男被女友質疑出軌，蔡男不爽找陳男理論，事後被陳男提告傷害罪，但同行的友人都不挺陳男，法官也認為陳男雖然受傷，但無法證明是蔡男造成，因此判蔡男無罪。

判決指出，2024年10月31日，陳姓男子從高雄北上新莊，與蔡姓、謝姓等多名友人喝酒聊天，蔡男喝到一半，突然拉著席間的一名女姓友人離開，聲稱要載她去趕高鐵，蔡男離去後一陣子，陳男見蔡男一直沒有回來，多嘴跑去問蔡男女友，結果蔡男女友得知男友妹子不知去向，氣得和他大吵一頓。

蔡男被女友質疑出軌後，得知是陳男當「抓耙仔」，蔡返回聚會地點，與陳男爆發口角衝突，隔天，陳男返回高雄就醫並報警，聲稱自己被陳男毆打成傷。

高雄地方法院審理時，蔡男說自己只有拉扯陳男衣領，沒有動手打他；在場的謝姓友人也說，他們雖然有目睹衝突過程，但沒有看到蔡男打人，且陳男的酒量不好，只要喝一些就會醉，案發當天他也是將自己喝到酒醉，不過整個晚上他都沒有反應身體有任何不舒服。

法官發現，陳男雖然有醫院診斷證明，證明自己頭部鈍挫傷、頭部外傷併腦震盪、腹部鈍挫傷，但無法證明是蔡男所造成，且如果他真的有被打受傷，卻沒有向其他在場友人反應，反而留在現場飲酒、打牌直到晚上9點才搭高鐵返回高雄，因此認為他的指控有諸多疑點，因此不採信他的說詞，認定蔡男罪證不足判無罪，可上訴。

