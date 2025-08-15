為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆男欠罰鍰13萬被扣車 當場繳3萬5保愛車

    31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車。（記者林嘉東翻攝）

    31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/15 11:26

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市游姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元罰鍰。法務部行政執行署宜蘭分署昨接獲「行動車牌辨識系統」通報，前往游男停車處扣車；游男獲知趕來，眼見愛車被貼上封條，當場繳納3萬5000元，餘款則辦理分期，保住愛車免遭查扣。

    宜蘭分署以往與基隆市政府交通處合作，運用「智慧扣車系統」，透過路邊停車收費資訊整合、通報，即時追查欠稅車輛，近來因基隆市收費停車格已逾2400格，有部分路段未劃設，商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」，並與基隆監理站，進行基隆區欠款車輛查扣。

    行政執行官昨天上午接獲「行動車牌辨識系統」通知，有1名游姓欠稅戶的愛車停在基隆市中山區復興路上，立即前往貼封條進行查扣；游男接獲愛車要被查扣，立即趕來，獲知愛車要被查扣，馬上與行政官談妥分期繳納，愛車才免於拖吊。

    行政執行官鄧順生指出，31歲游男欠繳停車費罰鍰、高速公路通行費、牌照稅高達679筆，累計台幣13萬餘元罰鍰，經行政執行官屢次催繳，游男均置之不理，還持續累積欠款。游男昨獲知愛車要被查扣，先繳3萬5千元，餘款則辦理分期。

    鄧順生呼籲，欠稅民眾應主動繳納各項公法欠款，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存，甚至強制執行愛車、不動產，得不償失。

    31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車。（記者林嘉東翻攝）

    31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車。（記者林嘉東翻攝）

    31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車，游男（左）馬上繳納3萬5000元欠款，餘額分期，保住愛車免遭查扣。（記者林嘉東翻攝）

    31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車，游男（左）馬上繳納3萬5000元欠款，餘額分期，保住愛車免遭查扣。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播