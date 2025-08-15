基隆男欠罰鍰13萬被扣車 當場繳3萬5保愛車

31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/15 11:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市游姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元罰鍰。法務部行政執行署宜蘭分署昨接獲「行動車牌辨識系統」通報，前往游男停車處扣車；游男獲知趕來，眼見愛車被貼上封條，當場繳納3萬5000元，餘款則辦理分期，保住愛車免遭查扣。

宜蘭分署以往與基隆市政府交通處合作，運用「智慧扣車系統」，透過路邊停車收費資訊整合、通報，即時追查欠稅車輛，近來因基隆市收費停車格已逾2400格，有部分路段未劃設，商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」，並與基隆監理站，進行基隆區欠款車輛查扣。

行政執行官昨天上午接獲「行動車牌辨識系統」通知，有1名游姓欠稅戶的愛車停在基隆市中山區復興路上，立即前往貼封條進行查扣；游男接獲愛車要被查扣，立即趕來，獲知愛車要被查扣，馬上與行政官談妥分期繳納，愛車才免於拖吊。

行政執行官鄧順生指出，31歲游男欠繳停車費罰鍰、高速公路通行費、牌照稅高達679筆，累計台幣13萬餘元罰鍰，經行政執行官屢次催繳，游男均置之不理，還持續累積欠款。游男昨獲知愛車要被查扣，先繳3萬5千元，餘款則辦理分期。

鄧順生呼籲，欠稅民眾應主動繳納各項公法欠款，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存，甚至強制執行愛車、不動產，得不償失。

31歲游姓姓男子拒繳罰單、牌照稅達679筆，累計逾台幣13萬元。法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官昨前往扣車，游男（左）馬上繳納3萬5000元欠款，餘額分期，保住愛車免遭查扣。（記者林嘉東翻攝）

