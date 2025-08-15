「隔空狂刷」美、日信用卡 「智慧型跨國盜刷組織」2個月刷爆2千萬

警方查扣綁定非法取得信用卡資料與程式的手機與SIM卡（用戶身份模組）。（警方提供）

2025/08/15 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊於今年農曆年後，接獲台灣「收單」銀行通報，指多家美國、日本銀行發行的信用卡刷卡消費異常，持卡人都是美國或日本人，警方發現竟是「國內首例智慧型跨國盜刷組織」所為，以楊姓男子為首的盜刷集團，向國外買入盜取的個人信用卡資訊與非法程式，今年1至2月大肆盜刷2000多萬元，警方拘捕20人，楊男等3人羈押，依詐欺等罪名偵辦。

中市警局刑大科技犯罪偵查隊偵查指出，今年1至2月，尤其是在農曆春節前後，台灣各百貨公司、購物中心、洋酒行、銀樓、超商、電信門市、手機行等店家，陸續發生多起高額盜刷案件，台灣的收單銀行發現異常而報警，因犯罪地點遍及北、中、南，由台中市刑大科偵隊統籌偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，是楊男為首的集團，先向國外犯罪集團購買違法取得的個人信用卡資料與非法程式，他購入美國與日本各3家銀行發行的信用卡，持卡人都是美國人與日本人，再把信用卡資訊與非法程式，綁定在自己的手機，趁著農曆春節期間大肆到店家狂刷，主要購買蘋果手機、洋酒與名牌包，共計詐得逾2000萬元商品，再低價賣給個人網拍業者、二類通訊行銷贓，該盜刷組織從首腦、工程師（國外寫程式者）、料商（國外提供信用卡資料者）、刷手（實際盜刷人）、車手（載贓物銷售者）、銷贓管道等角色分工細膩，已嚴重危害國內金融秩序。

台中市刑大科偵隊從今年2月至6月，分3波拘提嫌犯共20人，主嫌楊男等3人被台中地檢署聲請羈押獲准，台中市刑大科偵隊強調，這是「破獲國內首例智慧型跨國盜刷組織」，全案依詐欺、組織犯罪等罪名偵辦。

警方查扣的洋酒、手機與現金等盜刷贓證物。（警方提供）

主嫌楊男（中）被拘捕到案，檢方聲請羈押獲准。（警方提供）

