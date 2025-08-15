為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北蘆洲貨櫃屋倉庫起火 強風吹拂雙北四區防空污

    新北市蘆洲環堤大道一處貨櫃屋倉庫今天上午傳出火警，火勢迅速撲滅，但受強風吹拂影響，新北市政府對雙北四區發出空污警戒；圖為消防員滅火。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/15 10:35

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲環堤大道一處貨櫃屋倉庫，今天上午傳出火災，現場燃燒貨櫃屋雜物，所幸無人受傷，燃燒面積約12平方公尺，但受到強風影響，風勢強勁，消防、環保單位對新北市蘆洲、五股、八里及台北市士林發出空污警戒，提醒雙北四區民眾留意空污。

    新北市消防局今天上午8時許獲報，蘆洲環堤大道520巷內，一處貨櫃屋倉庫起火冒煙，無人受困，8時22分火勢撲滅，燃燒貨櫃屋雜物，燃燒面積約12平方公尺，起火原因待查。

    適逢中央氣象署對新北市等地發布強風特報，到15日晚間，將有平均風速達6級以上或陣風8級以上，強風助長火煙擴散，新北市政府對火煙恐影響的雙北四區，發出空污警報，提醒民眾注意。

    此外，因應強風特報，民眾於戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全，加強牢固戶外物品，行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

    新北市蘆洲環堤大道一處貨櫃屋倉庫今天上午傳出火警。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲環堤大道一處貨櫃屋倉庫今天上午傳出火警，火勢迅速撲滅。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲環堤大道一處貨櫃屋倉庫今天上午傳出火警，火勢迅速撲滅，但受強風吹拂影響，新北市政府對雙北四區發出空污警戒；圖為消防員滅火。（記者吳仁捷翻攝）

