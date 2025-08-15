為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    颱風後、鬼月前唯一黃金週末 小琉球交通大執法

    今天的東琉碼頭滿是人潮。（記者陳彥廷攝）

    今天的東琉碼頭滿是人潮。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/15 10:39

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球為國內知名觀光旅遊景點，遊客人潮眾多，為防範人車壅塞及交通秩序混亂情事避免危害旅客及用路人安全，東港警分局預告，明天8月16日起，將於琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，由於今年暑假颱風多，本週末又是民俗鬼月前最後的黃金週末，今天碼頭就已都是人潮，旅遊業者預估明天應該將會重現破萬人登島熱潮。

    陳姓導遊指出，由於今年度暑假期間從7月初至最近都有颱風影響，造成船班不是延期就是取消，今、明會是近期最後的沒有風雨攪局的週末，應該會出現今年暑假第一次的破萬人登島。另名曾姓民宿業者則說，小琉球的旅遊型態與民俗鬼月禁忌還是有些影響，因此這個週末預估會是最多人湧入島上的因子。

    警方表示，大執法將騎乘機車未戴安全帽為取締重點，透過積極執法喚起民眾主動遵守交通規則，尤其騎乘機車未戴安全帽往往是造成車禍傷亡的主因，警方呼籲機車駕駛人騎乘機車務必配戴安全帽並扣緊扣環，期望用路人養成守法好習慣，減少憾事再發生。

    警方強調，因來往遊客眾多，為強化用路人路口交通安全觀念，請船務公司於候船室、船艙內電視宣導戴安全帽、路口停、讓及防禦駕駛觀念，在碼頭向民眾宣導路口交通安全觀念，及向當地機車出租行業者宣導務必提供安全帽供民眾使用外，提醒騎士應戴好安全帽並遵守交通安全規則及路口停看聽、防禦駕駛觀念。

    警方將於明天起在小琉球進行交通大執法。（警方提供）

    警方將於明天起在小琉球進行交通大執法。（警方提供）

    警方將於明天起在小琉球進行交通大執法。（警方提供）

    警方將於明天起在小琉球進行交通大執法。（警方提供）

