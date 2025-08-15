網戀視訊女網友！6旬翁陷交友詐騙 投資洋酒險上當

南投老翁（圖下）網戀視訊女網友誤信投資詐騙，準備匯出15萬餘元被警方及時組詐，保住辛苦血汗錢。（集集警分局提供）

2025/08/15 10:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投魚池鄉65歲老翁，日前在臉書結識女網友並視訊聊天，詎料竟掉入網戀投資詐騙，誤信投資威士忌可獲7、8倍報酬，便前往郵局匯款15萬餘元，所幸行員報警攔阻，員警也查出女網友身分造假，老翁這才恍然大悟，保住辛苦血汗錢。

集集警分局指出，轄內魚池鄉老翁是透過臉書認識女網友，女子不僅跟老翁視訊，還提供身分證與字號取信老翁，之後在建立感情信任後，女子就主動推銷知名威士忌投資案，聲稱保證獲利、不會虧損，甚至宣稱投入500萬元，可獲利300萬元以上，最高可達7、8倍報酬，老翁深信女子話術，便匯款投資。

惟在郵局匯款15萬2000元時，行員詢問後察覺老翁匯款目的有異，便報請警方協助，最後在員警說明下，才發現是投資詐騙，老翁起初還出示女子身分證，要證明對方所言不假，但後來警方查出身分證字號根本造假，老翁才終於醒悟，並感謝行員、警方協助，免於受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

