不可能只賠30萬！巨業客運撞死東海女大生私訊律師「多給3萬」

巨業客運公司總部位於沙鹿區。（記者張軒哲攝）

2025/08/15 10:21

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市巨業客運於去年9月22日輾斃20歲東海大學林姓女大生，引發各界譁然，林母本月5日委由律師劉建志指出，巨業公司只願意以30萬元與家屬和解，遭到巨業駁斥；劉建志再度發出聲明，巨業客運14日傳訊提出33萬7050元賠償金，劉建志大酸，對之前忽視巨業有多3萬7050元的「偌大恩惠」致歉。

巨業交通公司指出，駕駛員施瑞隆與東海大學林姓女學生，於去年9月22日晚間21時許所發生不幸事故，致被害人傷重不治，事發後台中地檢署受理偵查期間，公司秉持企業社會責任，主動表示願與被害人家屬協商後續賠償事宜，然被害人家屬於此前即委託律師於8月5日代發聲明稱「駕駛超時、疲勞駕駛」等情，此與檢察官起訴所載認定事實內容不符。另基於前述雙方因配合案件偵查程序並尊重被害人家屬意願，尚未進行實質協商，巨業於此期間亦未表示僅願以30萬元和解之事。

劉建志最新聲明指出，巨業公司總經理徐維聯於受訪時稱「我們根本沒提過這個數字（30萬），還是得三方坐下來，各自提出他們的想法」然根據巨業公司法務吳先生於114年8月14日透過LINE通訊軟體向本律師說明，巨業公司擬以新臺幣33萬7050元賠償本案喪葬費用及醫療費用，精神慰撫金部分則全額由強制險賠付。

徐維聯今日指出，雙方努力協商中，對方律師要如何說，不予評論。

劉建志律師發聲明質疑巨業客運。（劉建志律師提供）

