中國律師到台中地院開庭說謊 台灣律師：暴露台灣司法制度漏洞

中國律師劉蓉芳本月13日跑到台中地方法院開庭，要求擔任被告奧地利Baren Bike GmbH公司的訴訟代理人，但法官並未許可。（翻攝網路）

2025/08/15 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍律師劉蓉芳於本月13日跑到台中地方法院開庭，他還宣稱是被告的奧地利腳踏車公司Baren Bike GmbH聘僱的「法務」，要求法官讓他擔任訴訟代理人，因中國律師不得在台灣執業，原告台灣廠商委任律師蔡昆洲當庭反對，劉還振振有詞說「（中國）法律又沒禁止」，蔡昆洲今天（15日）再度質疑，劉在法庭公然說謊，顯然知道台灣民事訴訟法的漏洞，台灣民法方便民眾的規定，變成「中國律師鑽漏洞，直接在我國法院執業」，暴露台灣司法制度的漏洞。

此案源於台灣一家腳踏車製造廠商，控告奧地利的Baren Bike GmbH公司，積欠台幣6800萬餘元的貨款，Baren Bike GmbH委任中國律師劉蓉芳，他13日出庭時，還刻意鑽台灣民法規定，宣稱是被告公司聘任的「法務」（民事訴訟法規定，沒有台灣律師資格，但如經審判長許可，公司聘僱的法務人員，可以擔任該公司的訴訟代理人），但法官裁定「不許可」劉蓉芳擔任訴訟代理人。

蔡昆洲今天進一步發文指出，這位劉律師堅稱是被告公司的法務人員，卻拿不出證明文件，相反地，只要在網路上搜尋，就會清楚看到劉是北京德恒律師事務所東莞分所執業24年的資深律師，「怎麼可能是歐洲公司在中國的員工？」更誇張的是，他在法庭說謊，顯然知道台灣民事訴訟法的漏洞。

蔡昆洲強調，台灣的法律沒有強制律師代理，只要審判長同意，任何人都能成為民事訴訟代理人；本意是方便民眾，被推到極致，就變成今天這種荒謬的情況，讓中國律師鑽漏洞，直接在我國法院執業；他強調，「把這件事說出來，讓大家知道我們的制度正被挑戰、被侵蝕」。

律師黃昆洲發文指出，中國律師跑到台中地院開庭且公然說謊，非常荒謬且暴露台灣司法制度漏洞。（翻攝自Threads）

