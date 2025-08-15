大同山爬高壓電塔拍日落美景 20歲男觸電亡今相驗

謝姓男子爬上高壓電塔想要拍攝日落美景。（記者周敏鴻翻攝）

2025/08/15 09:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕20歲謝姓男子昨天下午與友人20歲尚姓女子到新北市樹林區大同山踏青賞芒草，謝男疑為了拍攝日落美景，爬上約7層樓高的高壓電塔，卻不慎觸電從高處摔落，不幸死亡，疑因謝男觸電而引發的火花甚至造成火燒山；桃園警方表示，檢警今天下午將在桃園殯儀館相驗，才能進一步釐清謝男的死因。

謝男與尚女到大同山的觀景平台後，謝男疑為了拍攝日落美景，攀爬一旁的台灣電力公司高壓電塔，一度還坐在電塔高處，至於尚女則留在地面，拿出手機記錄下謝男攀爬高壓電塔的照片，豈料謝男不慎觸電，從高處摔落，尚女嚇壞了連忙衝到高處求援，尚女手機裡的照片，竟成為謝男生前的最後身影。

疑因謝男觸電落地時仍有火花，一度引起芒草等山林雜草火警，新北市政府、桃園市政府消防局都派員前往搶救，並找到已經明顯死亡的謝男，發現他身體多處出現觸電的燒焦痕跡，警方說，謝男因觸電發生意外從高處摔落死亡，將相驗進一步確認他的死因。

警察與消防隊員發現已經明顯死亡的謝姓男子。（記者周敏鴻攝）

謝姓男子觸電意外，引發大同山的芒草等山林雜草火警。（記者周敏鴻翻攝）

