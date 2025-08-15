桃園新屋轎車闖紅燈撞1車 肇事車上6人徒步逃逸

桃園市新屋區黑色轎車闖紅燈撞1車後，車上6人竟徒步逃逸，警方調監視器查緝中。（記者黃政嘉翻攝）

2025/08/15 09:47

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區新文路與台66線快速道路下方路口，13日清晨6點多發生一輛黑色轎車闖紅燈，撞上另一輛沿台66線直行的紅色轎車，離譜的是肇事車輛車上6人當下棄車徒步逃逸，被撞的35歲陳姓男子幸無生命大礙，僅手部受擦挫傷，警方現正調閱監視器釐清駕駛身分，詳細事故原因還待調查。

楊梅警分局指出，陳男駕駛紅色轎車沿台66線下方道路行駛至新文路口時，與1輛未停等紅燈的黑色轎車發生擦撞，之後肇事的駕駛及乘客共6人都未等警方到場處理便自行離去，陳男手部受擦挫傷，檢測酒測值為0。

請繼續往下閱讀...

據了解，肇事車輛的6人發生車禍後棄車逃逸，是常見逃逸外勞發生交通事故後為逃避警方查緝的作為。

桃園市新屋區黑色轎車闖紅燈撞1車後，車上6人竟徒步逃逸，警方調監視器查緝中。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市新屋區黑色轎車闖紅燈撞1車後，車上6人竟徒步逃逸，警方調監視器查緝中。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市新屋區黑色轎車闖紅燈撞1車後，車上6人竟徒步逃逸，警方調監視器查緝中。（記者黃政嘉翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法