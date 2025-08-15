藍營辦反罷免宣講 網友想鬧場留言「一次斃命」下場GG

侯姓男子留言將鬧場藍營反罷免宣講，被法官判有罪。（資料照，國民黨高市黨部提供）

2025/08/15 10:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市黨部為了反制全台大罷免，舉辦「反罷免」廟口宣講，民進黨立委林俊憲在臉書發文評論活動，侯姓支持者留言「委員，我想參加，有什麼一次斃命的東西可以帶？」國民黨得知此事後報警，警方逮捕侯姓男子，高雄地方法院依恐嚇公眾罪判侯男徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，今年3月27日，國民黨高雄市黨部原本打算在三鳳宮舉辦「頭家不爽，一起站出來」的廟口開講活動，反制綠營鼓吹的大罷免行動，但後來廟方因故取消國民黨高市黨部的申請，國民黨指控是「青鳥出征」所致，但廟方出面否認，指當初借場地是用「政策說明會」的名義申請，但後來發現名義不符才取消。

後來國民黨高市黨部把活動改到高雄龍成宮，活動名稱也改為「守護民主，人民作主」、「還錢於民」，並邀約立委謝龍介共襄盛舉，林俊憲為此於3月18日在臉書發文批評：「龍介，台南人的問題你都還沒回答，跑去高雄跟人家湊什麼熱鬧？」

39歲侯姓男子看到林俊憲發文後，留言寫下：「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去？」國民黨人員見狀擔心發生危險，立即報案，警方也在3天後逮捕發文的侯男送辦。高雄地方法院審理時，侯男坦承犯行，法官認為他在臉書留言恐嚇公眾，使公眾因此感受到不安與恐懼，公共秩序遭受破壞，所為實屬不該，因此依恐嚇公眾罪判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

