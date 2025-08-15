為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    藍營辦反罷免宣講 網友想鬧場留言「一次斃命」下場GG

    侯姓男子留言將鬧場藍營反罷免宣講，被法官判有罪。（資料照，國民黨高市黨部提供）

    侯姓男子留言將鬧場藍營反罷免宣講，被法官判有罪。（資料照，國民黨高市黨部提供）

    2025/08/15 10:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市黨部為了反制全台大罷免，舉辦「反罷免」廟口宣講，民進黨立委林俊憲在臉書發文評論活動，侯姓支持者留言「委員，我想參加，有什麼一次斃命的東西可以帶？」國民黨得知此事後報警，警方逮捕侯姓男子，高雄地方法院依恐嚇公眾罪判侯男徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，今年3月27日，國民黨高雄市黨部原本打算在三鳳宮舉辦「頭家不爽，一起站出來」的廟口開講活動，反制綠營鼓吹的大罷免行動，但後來廟方因故取消國民黨高市黨部的申請，國民黨指控是「青鳥出征」所致，但廟方出面否認，指當初借場地是用「政策說明會」的名義申請，但後來發現名義不符才取消。

    後來國民黨高市黨部把活動改到高雄龍成宮，活動名稱也改為「守護民主，人民作主」、「還錢於民」，並邀約立委謝龍介共襄盛舉，林俊憲為此於3月18日在臉書發文批評：「龍介，台南人的問題你都還沒回答，跑去高雄跟人家湊什麼熱鬧？」

    39歲侯姓男子看到林俊憲發文後，留言寫下：「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去？」國民黨人員見狀擔心發生危險，立即報案，警方也在3天後逮捕發文的侯男送辦。高雄地方法院審理時，侯男坦承犯行，法官認為他在臉書留言恐嚇公眾，使公眾因此感受到不安與恐懼，公共秩序遭受破壞，所為實屬不該，因此依恐嚇公眾罪判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播