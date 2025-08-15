醫師娘偷吃清潔隊員慘被休 不爽被分手小王爆曾在巨城停車場車震

醫師娘偷吃清潔隊員慘被休，渣男竟於臉書曝兩人在巨城停車場車震一事。（情境照）

2025/08/15 09:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹徐姓醫師娘認識某鄉公所清潔隊張姓隊員後發展婚外情，醫師發現後憤而休妻，徐女想挽回之際，張男竟在臉書發徐女照片且寫「女友太飢渴所以約在巨城停車場內做愛，她家在台南有2間安養中心，我幹嘛過的這麼累，我只要在床上把她安撫好就可以了，且她前夫是醫師，我一個撿垃圾的人，可以被醫生娘看上，也算是很光榮。」徐女羞憤難當提告求償，新竹地院判張男須賠8萬元且要在臉書刊登判決啟事回復徐女名譽。

徐女說，111年底認識當時任職於某鄉公所清潔隊的張男，此後常收到張男噓寒問暖，吐露與配偶感情不佳及性生活不美滿等；加上她因胞妹亡故心情低落，遂一時失慮發生婚外情，事後遭先生發現，她深感後悔而主動停止、斷絕與張男聯繫，並努力尋求先生原諒，惟終仍無法挽回而於112年9月離婚。

請繼續往下閱讀...

不料去年7月張男竟在臉書發表她照片，且寫「我跟我女友『太飢渴』所以約在巨城停車場內做愛」、「我女友家在台南有2間安養中心，我幹嘛過的這麼累，我只要在床上把她安撫好就可以了，而且我女友的前夫是耳鼻喉科醫師，我一個撿垃圾的人，可以被醫生娘看上，也算是很光榮。所以我昨天跟我前妻討論好，房子跟小孩我都不要。現在我只想離婚跟我女友好好在一起。」讓徐女羞憤難當，憤而求償30萬元，並須在臉書刊登她勝訴啟事，澄清其所散布言論係屬不實，才足以回復她的名譽。

法官審酌張男是在與徐女分手、徐女欲與前夫修復情感之際，發表貼文侵害徐女權利，發表時間雖不長，卻已有好友閱覽，並截圖向她求證，因此判張男須賠8萬元，且須於臉書公開發表判決啟事1日，使社會大眾明確知悉法院已認定他不法侵害徐女名譽之行為及判決，以回復徐女名譽所受損害。

112年9月徐女先生在自家中車輛行車紀錄器所紀錄對話內容，得知徐女與張男已經交往9個月、在外有共同租屋處、發生性行為，向張男求償獲判30萬元。事後張妻也向徐女求償，法院判徐女需賠20萬元。

徐女說遭張妻多次不法攻擊，包括112年10月18日遭張妻駕車追撞、112年12月9日張妻帶同多名不知名男子至住處外大聲叫囂恐嚇、112年12月10日遭張妻傳訊恐嚇及113年2月16日遭張妻侵入住處毆打成傷。新竹地院再依無故侵入他人住宅與傷害罪判張妻徒刑3月10日。

