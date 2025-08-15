為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    大義滅親！慈母破門撞見兒吸毒 報警盼愛子脫離毒海

    母親（左）驚見兒子（右）於屋內施打毒品，報警盼望愛子能脫離毒海。（警方提供）

    母親（左）驚見兒子（右）於屋內施打毒品，報警盼望愛子能脫離毒海。（警方提供）

    2025/08/15 09:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名母親返家時發現大門反鎖，她驚覺異常後破門進入，見兒子小劉眼神飄忽、瞳孔放大，坦承正在施打毒品，不詳男子則伺機離去，悲憤交加的母親報警逮捕兒子，台中地檢署則給小劉緩起訴處分，條件是小劉爾後禁止接觸毒品，也讓這宗慈母舉報兒子，盼望愛子遠離毒品毒案圓滿落幕。

    台中市警局第一分局公益派出所於今年3月18日5時39分接獲報案，指西區中美街一處住家內，有男子疑似施用毒品，員警趕赴現場，發現35歲的男子小劉（化名）神情恍惚，他當場坦承施打第二級毒品安非他命，隨即依法採尿送驗，依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

    警方調查，上述報案人是小劉之母，她當天回家拿東西發現大門反鎖，深感異狀破門進入，見兒子與一名不明男子在陽台行徑詭異，小劉眼神飄忽、瞳孔放大，坦承自己正在吸毒，身分不明男子則迅速離去。

    這位失望的母親憤而報警，員警到場後，小劉也坦承施打安非他命，並自願交出兩支用過的針筒，其中一支為本人所有，另一支為上述男子遺留，小劉還供稱，兩人透過交友軟體「GRINDER」認識，當日首次見面即一起施打毒品，毒品則是以300至500元在網路購得，也顯示網路是毒品交易的管道之一。

    警方採集小劉尿液送驗，結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，母親則強調，對兒子染毒深感失望，她不知其毒品來源，警方依法將小劉移送台中地檢署偵辦，中檢上週偵查終結，給小劉緩起訴處分，條件是小劉必須戒除毒癮，爾後不得再施毒。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警察在小劉身旁桌子，發現注射毒品的針具。（警方提供）

    警察在小劉身旁桌子，發現注射毒品的針具。（警方提供）

