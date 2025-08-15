為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    彰化未成年少女火鍋店打工 竟遭女同事撫胸揉腰

    女同事趁對方坐搖搖椅重心不穩，上下其手，示意圖。（民眾提供）

    2025/08/15 09:33

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名未滿18歲的A女到火鍋店打工，遇到一名對她有好感的女同事。女同事帶A女到縣內某景觀餐廳，用餐完畢到「搖搖椅」區遊玩，女同事趁A女跟她坐搖椅時「上下其手」，撫摸、揉捏胸部和腰部，讓A女十分不舒服，後來到警局提強制猥褻告訴，該案經彰化地院審理，判處女同事7月徒刑，緩刑2年。

    起訴書指出，去年11月間，因女同事對A女有好感，便帶對方到一間景觀餐廳用餐，用餐完畢2人一起坐「搖搖椅」，A女上座後，因無重心可支撐，身體很自然就靠過女同事這邊，女同事逮到機會便伸手摸A女胸部問道「胸部多大？有沒有32D」、「妳腰很細」，又掀起A女的上衣，撫摸其腰部，A女不斷抗拒，自覺受辱，趕緊打電話給家人，家人帶他去警局報案。

    女同事向警方說，她是以當媽媽的心情對待A女，雖然擁抱之舉，但不知對方會感到不舒服。

    法官表示，審酌女同事明知A女未滿18歲，竟為滿足個人私慾，對A女進行強制猥褻之行為，考量雙方已達成和解，判處2月徒刑，緩刑2年。

