國道AI取締未繫安全帶挨罰3千 細肩帶女駕駛：安全帶易刮傷鎖骨

2025/08/15 09:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道公路警察局自去年10月18日起，於國道一號86.7公里南北雙向啟動AI取締未繫安全帶，苗栗縣林姓女子於當天駕車行經，被逕舉開罰3千元。她提行政訴訟稱，安全帶易刮傷鎖骨，所以往下移；法官審視影像，林女穿細肩帶上衣，頸部明顯未見形似安全帶之長條帶狀物，縱如林女所稱，但這種繫法無法確實保護安全，自該當未依規定繫安全帶之違規，而應受罰。

林女於去年10月18日下午4點多，駕車行經國1南向86.7公里處，被國道警方設置、首日上路執法的AI科技設備偵測違規，被警方開單「汽車行駛於高速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶」，裁罰3000元。

林女不服，向台中高等行政法院地方庭提行政訴訟，主張她當時有繫安全帶，因安全帶縫線容易刮傷鎖骨，所以長途開車會將安全帶置於下方一點，畫面中可見她衣服銀色鍊條下方有陰影。且她稱，如果沒有繫安全帶，車輛會有警示聲響，聲明處分撤銷。

法官認為，行車繫安全帶之目的是為保護乘車人員安全，且有規範正確使用方法。肩部安全帶，是藉由將安全帶自肩膀處斜下往腰腹處扣繫之方式，使乘客或駕駛人在安全帶因突發狀況而急速收束時，得透過肩膀、鎖骨、胸骨等骨骼一併承受、分攤收束力道，以免軀體因物理慣性前移而撞擊前方物品，而達對人體安全之最佳保障。

法官審視AI科技設備偵測影像，林女穿著細肩帶上衣，頸部兩側明顯未見形似安全帶之長條帶狀物。林女雖主張有繫安全帶，只是置於下方一點，若是如此，林女繫安全帶方式，也屬未依規定正確使用安全帶，自該當「未依規定」繫安全帶之違規，駁回林女之訴。

