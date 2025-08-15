為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道AI取締未繫安全帶挨罰3千 細肩帶女駕駛：安全帶易刮傷鎖骨

    國道警方運用AI取締未繫安全帶，首波於國道1號湖口路段執行，圖中紅框代表偵查到未繫安全帶者。（國道公路警察局提供）

    國道警方運用AI取締未繫安全帶，首波於國道1號湖口路段執行，圖中紅框代表偵查到未繫安全帶者。（國道公路警察局提供）

    2025/08/15 09:23

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道公路警察局自去年10月18日起，於國道一號86.7公里南北雙向啟動AI取締未繫安全帶，苗栗縣林姓女子於當天駕車行經，被逕舉開罰3千元。她提行政訴訟稱，安全帶易刮傷鎖骨，所以往下移；法官審視影像，林女穿細肩帶上衣，頸部明顯未見形似安全帶之長條帶狀物，縱如林女所稱，但這種繫法無法確實保護安全，自該當未依規定繫安全帶之違規，而應受罰。

    林女於去年10月18日下午4點多，駕車行經國1南向86.7公里處，被國道警方設置、首日上路執法的AI科技設備偵測違規，被警方開單「汽車行駛於高速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶」，裁罰3000元。

    林女不服，向台中高等行政法院地方庭提行政訴訟，主張她當時有繫安全帶，因安全帶縫線容易刮傷鎖骨，所以長途開車會將安全帶置於下方一點，畫面中可見她衣服銀色鍊條下方有陰影。且她稱，如果沒有繫安全帶，車輛會有警示聲響，聲明處分撤銷。

    法官認為，行車繫安全帶之目的是為保護乘車人員安全，且有規範正確使用方法。肩部安全帶，是藉由將安全帶自肩膀處斜下往腰腹處扣繫之方式，使乘客或駕駛人在安全帶因突發狀況而急速收束時，得透過肩膀、鎖骨、胸骨等骨骼一併承受、分攤收束力道，以免軀體因物理慣性前移而撞擊前方物品，而達對人體安全之最佳保障。

    法官審視AI科技設備偵測影像，林女穿著細肩帶上衣，頸部兩側明顯未見形似安全帶之長條帶狀物。林女雖主張有繫安全帶，只是置於下方一點，若是如此，林女繫安全帶方式，也屬未依規定正確使用安全帶，自該當「未依規定」繫安全帶之違規，駁回林女之訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播