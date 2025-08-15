為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    連續跟騷女店員、酒後攻擊警察 嘉義莽男判拘役120日

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/08/15 08:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名李姓男子愛慕麵店女店員，去年10月及今年3月，在麵店外盯哨女店員，還用平板拍攝女子；今年元月，又搭訕一名彩券行女店員詢問「幾點下班？」傳寫有自己電話小紙條請女子「加賴」，女子告知已有男友，李男仍持手機拍攝女子，2女對李男的騷擾心生畏怖，控訴李男涉犯跟蹤騷擾防制法。

    今年5月，李男在火雞肉飯店喝酒後，向店員飆罵三字經、大摳呆等字，用手比「來啊！」作勢攻擊，員警獲報到場執行現行犯逮捕，李男拍打員警並掙脫手銬拒捕、用腳踢員警等，再被告恐嚇危害安全罪、妨害公務執行罪。嘉義地方法院一審判決依犯跟蹤騷擾防制法等罪，判刑李男應執行120日拘役，可易科罰金，全案可上訴。

    李男否認犯行，辯稱想與麵店、彩券行女店員交朋友，沒有對她們跟蹤騷擾；在火雞肉飯店沒有辱罵、恐嚇、威脅店員，只是情緒激動稱對方「大摳呆」，也沒有攻擊警察妨害公務行為。

    承審法官認為，李男明知2名女店員不願意與他接觸、互動，仍接續多日詢問下班時間、遞送紙條、拍攝錄影等，影響2女日常生活、社會活動，符合發生恐懼、危險性高的跟蹤騷擾特徵；依據證人指證、監視錄影畫面、員警傷勢等，認李男在火雞肉飯店酒醉滋事、攻擊員警，不採信李男辯詞。

    法官判決，李男犯跟騷法2罪，分別處以拘役45日；犯恐嚇危害安全罪，判處拘役15日；犯妨害公務執行罪，判處拘役45日，應執行拘役120日，如易科罰金，1千元折算1日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播