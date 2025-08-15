連續跟騷女店員、酒後攻擊警察 嘉義莽男判拘役120日

嘉義地方法院。（資料照）

2025/08/15 08:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名李姓男子愛慕麵店女店員，去年10月及今年3月，在麵店外盯哨女店員，還用平板拍攝女子；今年元月，又搭訕一名彩券行女店員詢問「幾點下班？」傳寫有自己電話小紙條請女子「加賴」，女子告知已有男友，李男仍持手機拍攝女子，2女對李男的騷擾心生畏怖，控訴李男涉犯跟蹤騷擾防制法。

今年5月，李男在火雞肉飯店喝酒後，向店員飆罵三字經、大摳呆等字，用手比「來啊！」作勢攻擊，員警獲報到場執行現行犯逮捕，李男拍打員警並掙脫手銬拒捕、用腳踢員警等，再被告恐嚇危害安全罪、妨害公務執行罪。嘉義地方法院一審判決依犯跟蹤騷擾防制法等罪，判刑李男應執行120日拘役，可易科罰金，全案可上訴。

李男否認犯行，辯稱想與麵店、彩券行女店員交朋友，沒有對她們跟蹤騷擾；在火雞肉飯店沒有辱罵、恐嚇、威脅店員，只是情緒激動稱對方「大摳呆」，也沒有攻擊警察妨害公務行為。

承審法官認為，李男明知2名女店員不願意與他接觸、互動，仍接續多日詢問下班時間、遞送紙條、拍攝錄影等，影響2女日常生活、社會活動，符合發生恐懼、危險性高的跟蹤騷擾特徵；依據證人指證、監視錄影畫面、員警傷勢等，認李男在火雞肉飯店酒醉滋事、攻擊員警，不採信李男辯詞。

法官判決，李男犯跟騷法2罪，分別處以拘役45日；犯恐嚇危害安全罪，判處拘役15日；犯妨害公務執行罪，判處拘役45日，應執行拘役120日，如易科罰金，1千元折算1日。

