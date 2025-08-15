台82線嘉義朴子段3車追撞 女肇事後徒步離開被警帶回

台82線朴子段發生3車追撞事故。（嘉義縣消防局提供）

2025/08/15 08:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台82線快速道路朴子市高架路段昨天晚上8點多發生3車追撞事故，事故現場佔據全部車道，導致現場嚴重塞車約2小時，警方初步調查，一輛轎車因不明原因停在車道上，導致後方車輛連續追撞，但轎車內有1名女子在車禍後隨即徒步離開，朴子分局警方已將她帶回偵訊，釐清肇事原因。

嘉義縣消防局昨晚8點多獲報，台82線11公里處朴子路段有車禍發生，為3輛自小客車車禍，現場傷者共4名，有1名大人及3名小孩，皆意識清楚、肢體疼痛，給予相關救護處置後，由救護車送往衛福部朴子醫院救治，車禍現場因多台車輛打橫，佔據全部車道，導致後方車輛均無法通行，嚴重塞車，警方引導車輛返頭從鄰近交流道下快速道路。

警方調查，第一台車輛不明原因先橫停在車道上，後方車輛煞車不及撞上，第三台又再撞上；第一輛車內1名女子在車禍發生後並未停留在現場，竟徒步離開，該輛車疑無其他人在車內，事後警方找到女子帶回偵訊，釐清肇事原因及追究相關責任。

台82線因車禍大塞車。（嘉義縣消防局提供）

1名女子在車禍後徒步離開。（嘉義縣消防局提供）

