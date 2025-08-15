高雄工頭為4500元殺人棄屍 2度聲請具保停押被法官打臉

高市工頭施旻成不滿方姓工人追討4500元工資，將其殺害棄屍，被害人家屬悲痛認屍。（資料照）

2025/08/15 08:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市工頭施旻成不滿方姓工人追討4500元工資，還覬覦他身上金飾，將其殺害棄屍屏東旭海山谷，法院裁定羈押禁見，施男家屬以其為家中獨子需要照顧病母為由，2度向法院聲請具保停押均被駁回，裁定自8月23日起延押2個月。

橋頭地院指出，被告施旻成因強盜殺人案件，於今年5月23日訊問後，坦承全部犯行，並有卷內相關證據可佐，足認被告犯罪嫌疑重大，經裁准收押待審判，分別於今年6月20日、8月7日2度向法院聲請具保停押。理由均為施男為家中獨子還要照顧病母，還須處理債務。

但法官認為，施男雖然偵查與審理的過程中坦承犯行，考量其多次被通緝，且犯案後藏匿在南投友人家中，顯見有逃避刑責傾向，因此羈押原因並未消滅。且所犯為強盜殺人之重罪，再犯風險高，對社會有重大危害，因此將聲請駁回。

辦案人員指出，今年1月27日小年夜當天，方姓工人在楠梓區找施姓工頭追討1天半工資共4500元，施駕駛休旅車載他到鳳山空屋談判時，見他身上有金項鍊和戒指，又想起本身積欠20餘萬元工程款，因要求借錢被拒，雙方發生衝突，施將方一腳踹下樓梯導致重傷，再以鈍器將他敲昏，還拿刀刺方男的頭、頸至少5刀斃命。

施男順勢拿走方男身上的金飾去變賣，得手25萬多元用來還債，後續再運屍南下到屏東縣滿州旭海山谷棄屍、滅證，最後於南投友人家中被警方逮捕。

