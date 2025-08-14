民事訴訟案件找非律師代理人 需經審判長同意

律師柯林宏指出，民事訴訟案件若要找非具備律師資格的訴訟代理人，必須經審判長同意。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕依民事訴訟法68條規定，目前民事案件一、二審並沒有強制委任律師之規定，當事人可自己到法院應訴。柯林宏律師指出，若要委託「訴訟代理人」出庭，原則上應具備律師資格；但當事人的配偶、三親等內血親或二親等內姻親、當事人的法定代理人，公司、法人等，及其他經法院認為適當的人，才可經審判長許可後，合法代理訴訟案件。

至於刑事訴訟程序部份，無論有無律師，「被告」均應本人出庭，若是最輕本刑3年以上的強制辯護案件，依刑事訴訟法第31條第1項規定審判長「應」指定公設辯護人為被告辯護。

律師柯林宏指出，民事案件可以找訴訟「代理人」代為出庭，若非律師則需經過審判長同意，可以找家屬、法律系、所畢業者（包含實習律師）或經機關委任訴訟代理人者、受雇於法人或非法人團體從事法務工作及經高考法制、金融法務或其他以法律科目為主的高等考試及格者，為訴訟代理人。

但刑事案件被告是程序主體，就不能找「代理人」代為出庭，而必須找具備我國律師資格的律師，擔任該案件的「辯護人」，且為了保證被告權益，若被告是涉犯「最輕本刑3年以上的刑事案件」、「高等法院為第一審管轄之刑事案件（內亂、外患罪）」、「被告因身心障礙，致無法為完全之陳述」、「被告具原住民身分，經依通常程序起訴或審判」、「被告為低收入戶或中低收入戶而聲請指定」，這些規定是為了維護被告權益，程序上必須有律師擔任辯護人協助被告，因而稱為強制辯護案件。

