男爬大同山7樓高電塔觸電亡釀山火 12公里外可見火點

新北樹林大同山與桃園龜山兔子坑毗鄰，今晚驚傳拍攝日落者爬上電塔觸電墜落身亡，更釀成山林火災，在12公里外的板橋、新莊居民，可清楚看見暗夜失火情景。（記者吳仁捷攝）

2025/08/14 22:35

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市樹林大同山毗鄰的桃園龜山兔子坑山區，今晚傳出情侶到大同山觀賞日落，男子竟爬上電塔拍攝，未料觸電墜落身亡、更釀成山林火警。據了解，因男子爬上約7樓高的電塔拍攝日落，不慎觸電當場身亡，新北警方、消防趕抵，連繫台電斷電，但男子多處燒灼傷，已明顯死亡，加上該處應為桃園龜山兔子坑山區，警戒至晚間8點55分，桃園警方到場後，交由桃園警方處理，釐清男子死因，初判為感電休克、燒灼傷致命。

由於起火點位於新北樹林及桃園龜山交界的大同山、兔子坑山區，加上入夜後，山區大火格外明顯，板橋一帶高樓居民更可在住處遙望樹林山區火警，甚至清楚拍下電塔下方大面積延燒，由於山區水源缺乏，新北、桃園兩消防局共出動上百消防、義消，50餘輛水庫車上山馳援滅火，避免山火擴大延燒。

新北消防局、樹林警方今晚獲報最先到場，發現男子失去生命徵象，台電斷電搶救，已明顯死亡，桃園警方封鎖現場釐清死因。

民眾指出，以家中高倍望遠鏡頭拍攝，清晰可見事發的電塔及下方延燒的大量山林，報案電話湧入新北消防局，消防單位一度想申請空勤直升機支援，因晚間視線不佳、且沒有立即危險，空勤總隊基於安全考量，今晚暫未安排出勤。

暗夜失火的電塔下方，大量山林延燒。（記者吳仁捷攝）

