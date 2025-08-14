8/14今彩539頭獎開1注! 800萬獎落台北

8月14日的第114000197期今彩539頭獎開出1注，獎落台北。（本報合成）

2025/08/14 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕8月14日開獎的第114000197期今彩539頭獎開出1注，由台北市中山區民權西路13號1樓「鑫富翁彩券行」開出；第114000065期威力彩頭獎則摃龜。

第114000065期威力彩中獎號碼為「第一區：01、11、14、17、19、36。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得2185萬元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共210注中獎，每注可得4000元；陸獎共1523注中獎，每注可得800元；柒獎共2679注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5158注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0249注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3457注中獎，每注可得100元。

第114000197期今彩539中獎號碼為「10、12、14、31、35」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共7806注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0952注中獎，每注可得50元。

第114000197期39樂合彩中獎號碼為「10、12、14、31、35」。四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共436注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7035注中獎，每注可得1125元。

第114000197期3星彩中獎號碼為「724」。壹獎共87注中獎，每注可得5000元。

第114000197期4星彩中獎號碼為「5618」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

