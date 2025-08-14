為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男爬大同山電塔拍夕陽觸電釀火燒山 消防動員上百人滅火

    新北市樹林大同山觀景台今晚傳出火災，消防到場發現一名男子疑似為拍日落，爬上電塔觸電塔墜落，引發火勢。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/14 22:13

    〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今晚6時33分獲報，樹林大同山觀景台傳出男子觸電，消防人員到場，赫見男子失去生命徵象，追問下赫見一對情侶上山，男子為拍攝日落，爬上電塔，先觸電墜落，且引燃山林火勢，因山區水源缺乏，且釀成延燒，新北、桃園兩消防單位派遣上百人、30餘車上山滅火；經新北消防、警方定位，現場有迴龍尖指示字樣及Google地圖顯示為桃園轄區，案發地正確處疑為往龜山方向兔子坑一帶，已交接桃園警方釐清全案原因。

    新北市消防局今晚6時33分獲報，樹林區大同山觀景台傳出朋友觸電，消防人員到場，發現患者OHCA（失去生命徵象），山區也出現火勢，初步燃燒面積超過300平方公尺，延燒之餘，新北、桃園消防局派遣30輛車上百人前往救援；新北警方近9時許，交接給桃園龜山警分局、消防分隊處理；起火原因初判為男子爬上電塔拍攝日落，因感電墜落，也釀成山林火災。

    新北市樹林大同山觀景台今晚傳出火災，消防到場發現一名男子疑似為拍日落，爬上電塔觸電塔墜落，引發火勢。（記者吳仁捷翻攝）

