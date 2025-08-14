基隆車站街友咆哮滋事被逮 恐反覆犯罪法院裁准收押

余姓街友昨天又在基隆車站南站咆哮，拿啤酒、稀飯潑灑市民，被鐵路警察局台北分局基隆車站機動派出所警員及時壓制逮捕。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/14 21:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕余姓街友屢次在基隆車站咆哮滋事、騎車衝撞乘客，昨天又在車站咆哮，甚至拿啤酒、稀飯潑灑市民，鐵路警察局台北分局基隆車站機動派出所警員及時壓制逮捕，基隆地檢署複訊後今（14日）下午以余男有反覆犯恐嚇等罪之虞，向法院聲請羈押，法官晚間8時許裁准。

鐵警調查，余姓街友7月31日、8月1日分別在基隆車站南站咆哮滋事、騎單車撞到乘客，鐵警到場為預防余男及他人受危害，依警察職權行使法管束他2次共8小時；未料，昨天上午10時許，余男又在基隆車站南站二樓廣場咆哮，經鐵警制止，余竟拿啤酒、稀飯潑灑運動的市民，遭警方壓制，隨後基隆車站站長出面制止，余竟嗆：「我是神經病」、「滅你全家」等恐嚇言語，鐵警立即將余男帶回派出所保護管束。

請繼續往下閱讀...

案經鐵警調閱車站監視器查出，余男疑似酒後在車站咆哮，並朝人潑灑稀飯、啤酒，經調閱車站監視器後，依涉犯強制、恐嚇等罪，將余男移送基隆地檢署偵辦。檢方複訊後，今天下午3時許，以余男有反覆犯恐嚇、強制等罪之虞，向法院聲請羈押，法官晚間8時許裁准。

基隆地檢署複訊後，今天下午以余男有反覆犯恐嚇等罪之虞，向法院聲請羈押，法官晚間8時許裁准。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法