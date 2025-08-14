為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉空手套白狼!台南「政二代」顏大鈞吸金逾9千萬起訴

    前台南副市長顏純左之子顏大鈞（左一）被控向多人詐取逾9千萬元，被檢方起訴。（民眾提供）

    前台南副市長顏純左之子顏大鈞（左一）被控向多人詐取逾9千萬元，被檢方起訴。（民眾提供）

    2025/08/14 19:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南前副市長顏純左的兒子顏大鈞，利用父親副市長的身分取得信任，自稱能投資重劃區、當舖合作、中古車買賣及工程標案等，被控向多人詐取資金逾9千萬元，檢方今天提起公訴後移審台南地院，目前顏男仍羈押在台南看守所。

    據了解，台南前副市長顏純左的兒子顏大鈞落網後，在偵訊時否認與其他被害人有借貸關係，自稱是以投資為目的募資，不過檢方起訴指出，他明知無資力也沒有真實投資項目，卻基於詐欺取財犯意，分別向5人稱可投資獲利，導致被害人誤信而交付款項。

    檢方統計，顏男自2022年底至2025年間，總計詐得金額達9198萬8950元，收受後均未實際投資，而是用於私人用途。直至今年4月起，被害人陸續無法聯繫顏男，因而報警，警方在6月17日拘提顏大鈞到案。

    其中，有被害人主張損失超過1億元，但檢方依匯款申請書與LINE對話紀錄，僅認定5096萬8950元有證據佐證。

    另有被害人認為，顏男涉犯銀行法非法經營銀行業務，但檢方認為行為僅為單獨向熟識者個別詐財，未涉對外募資，不符合銀行法規範，故不起訴該部分。

    有被害人自行提告，尚待傳喚具結說明。顏男在今年6月曾一度出境並逃亡，未來還可能面臨鉅額民事求償，認有規避刑事執行之高度誘因，因此檢方建請法院繼續羈押。

    檢方依刑法詐欺取財罪起訴顏男，並請求分論併罰，同時沒收其犯罪所得。全案後續將由台南地院審理。

