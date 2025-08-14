廢除實習名額限制! 國外牙醫畢業生訴訟 台北高等行政法院駁回

台北高等行政法院。（記者劉詠韻攝）

2025/08/14 19:05

〔記者劉詠韻／台北報導〕衛福部公告今年度國外學歷牙醫系畢業生實習名額，仍維持50名不變，有國外牙醫畢業生提行政訴訟，請求廢除衛福部50人的名額規定，台北高等行政法院今宣判，認為原告之訴為無理由，予以駁回。

國外牙醫生實習名額爭議，分別共有6名、9名國外牙醫畢業生提起醫師法行政訴訟，請求廢除衛生福利部於「112年度公告之國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練名額50人規定」。

請繼續往下閱讀...

判決指出，林、呂等人為已通過牙醫師考試的第1階段考生，畢業後向台灣醫學教育學會申請臨床實作訓練選配分發，但因年度總收訓容額已滿，多次遭函知無法列入，僅能依候補排序等待後續通知。林男不服衛福部於2023年2月6日公告的選配分發名額規定，認為此公告及相關作業要點限制名額的作法違法，遂提起行政訴訟，並請求法院廢除公告及確認未來不得依作業要點限制名額。

北高行審理認為，衛福部公告屬於一般行政處分，並無違反法律保留原則及授權明確性原則，亦未限制人民工作權、考試權等憲法保障的權利，並指國外牙醫學畢業生需於主管機關認可醫療機構完成一定臨床實作訓練，以補足國內臨床經驗不足，保障醫療品質及病患權益。

北高行說明，醫師法及其施行細則已授權主管機關相關規範臨床實作訓練，包括訓練科別、週數及考核方式，並得委託民間專業機構辦理分發，考量國外牙醫學畢業生未必具備足夠臨床經驗，若未經國內醫療機構實習，難以熟悉國內醫療環境與疾病型態，因此衛福部對國外畢業生採取總額控管機制、每年核定可實習名額50人，符合醫師法授權，並無違法或不合理之處。

北高行認定，衛福部審酌國內牙醫師人力，並基於保障臨床實作教學訓練品質、維護病患權益而做出的必要舉措，因而作成系爭公告，目的洵屬正當，雖林、呂等人主張違反平等原則或侵害工作權，但此等差別待遇與其目的達成間具合理關聯，判決敗訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法