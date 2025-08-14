為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    10年內再犯酒駕奪命 台南國民法庭判4度酒駕男5年

    杜姓駕駛第4度酒駕，這次還闖紅燈撞死人，酒測值高達0.77，國民法官審理認定累犯危險性高，量刑5年，全案可上訴。（記者王捷攝）

    杜姓駕駛第4度酒駕，這次還闖紅燈撞死人，酒測值高達0.77，國民法官審理認定累犯危險性高，量刑5年，全案可上訴。（記者王捷攝）

    2025/08/14 18:48

    〔記者王捷／台南報導〕台南地院今天國民法官審理杜姓男子酒駕肇事致死案，他喝酒後駕駛小貨車闖紅燈，造成陳姓駕駛傷重不治。國民法庭認定他10年內再犯酒駕致人於死罪，考量他犯案前有3次酒駕紀錄、以485萬和解，但量刑5年徒刑，全案可上訴。

    杜男2018年已有酒駕紀錄，駕照遭吊銷。去年2月19日他在鹽水區熱炒店飲酒後仍駕車上路，於下營區縣道與中正北路口闖紅燈，撞上陳男駕駛的小貨車，造成陳男多處骨折、腦出血與肺部挫傷，送醫急救6日後仍宣告不治。杜男當場酒測值達0.77毫克，明顯超標。

    法院審理時，杜男承認全部犯罪事實，並依刑法第62條自首規定減輕刑度。但合議庭認為，他已有3次酒駕紀錄，且肇事時無照駕駛、闖紅燈，事後一度推稱是被害人闖燈，顯見責任重大，不符刑法第59條酌減情形。

    量刑上，檢方建議6至8年，辯護人爭取2年以下。合議庭綜合考量，認定杜男具高度危險性，卻已與被害人家屬達成調解，賠償485萬元並獲諒解，且未肇逃，仍有悔意與復歸社會可能，最終裁定處5年徒刑。

    合議庭並點出，杜男在燈會期間酒駕、完全肇事責任、撞擊前毫無減速，對社會危害甚大；雖有調解與賠償，但難以抹平被害人家屬傷痛。審判長陳欽賢與6名國民法官一致裁定量刑，檢辯雙方及杜男仍可提起上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

