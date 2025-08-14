為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    助謝宜容走公務通道害法院挨批 律師聲明道歉對象只有「她」

    勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容週一開完庭，走法院「公務通道」離開，害新北院挨批「給特權」。（資料照）

    2025/08/14 18:47

    〔記者王定傳／台北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容因涉圖利廠商、侵占三節禮盒等行為被起訴後，新北地院週一開庭審理時，謝在其委任吳姓及劉姓律師幫助下，找台北律師公會派駐新北院休息室的林姓女會務人員，持門禁卡感應開門，讓「被告」身分的謝女開完庭走法院「公務通道」離開，害新北院挨批「給特權」；怎料，吳、劉2人今發表聲明僅向林女致歉，說林女不知謝女身分、可能誤認是律師才開門，不應懲戒。

    2名律師聲明大致為，因聲明人（即2名律師）當下決策致會務人員（指林女）事後波及受累，2人對該名會務人員表達歉意；聲明人認會務人員當下並不知悉同行者（指謝女）身分，甚或誤認同行者均為律師。聲明人確信，會務人員是出於單純善意協助律師的動機行為，不應予以懲處等。

    這起「特權」風波發生在本週一，謝女開完庭後，竟直接走法院公務通道離開，一度引起外界誤會是法院給特權，經法院調查發現，是北律休息室人員協助謝離開，已收回林女門禁卡。北律事後也聲明指，該同仁未經充分思慮，行為屬其個人判斷，除深表歉意也將依相關規定進行懲處。

