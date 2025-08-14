掐死借住朋友故布疑陣 找人搬運屍體被拒曝光

新北地檢署。（資料照）

2025/08/14 18:31

〔記者王定傳／台北報導〕年約60多歲的周姓男子今年4月讓50多歲楊姓朋友借住新北市中和住處，因不滿楊男疑有騷擾同住女住戶情形，質問後發生爭執，失控徒手掐死楊男，事後故布疑陣，傳簡訊給自己手機：「我先走了」等，佯裝楊是輕生，4天後找上一名朋友想把被害者搬回楊的住處，該友人獲知後隨即報警，檢警獲報將周男逮捕並聲押獲准，新北地檢署今依殺人罪嫌起訴周男，全案適用國民法官法審理。

檢警調查，周、楊2人是朋友關係，今年4月21日，楊借住周男住處，2人因故發生口角，周涉嫌掐死楊男；周男鑄下大禍後，開始故布疑陣，利用楊的手機傳訊給自己說：「我先走了」、「我先走了，你在打電話」等語，但又不知如何處置屍體，竟把被害者屍體放在住處長達4天，直到25日才找2人共同好友，開口拜託對方幫忙搬運被害者屍體回楊的住處，企圖佯裝被害者是輕生死亡。

請繼續往下閱讀...

這名2人共同的好友獲知後，予以拒絕並報警處理，警方獲報火速請拘票逮捕周男，並在周男住處發現被害者倒臥於沙發，上面蓋著布條，大體已出現屍斑，明顯死亡；檢方當日接手後認為周涉重嫌，向法院聲押獲准。

據了解，周男起初否認犯行，後來聲稱因楊男疑似騷擾女室友，爭執中失手掐死被害者，但做出精神抗辯；檢方調查後依殺人及行使偽造準私文書罪嫌起訴周男，將由國民法官審理；至於同住的女室友則說她不知此事，以為被害者「在睡覺」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法