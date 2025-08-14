京華城案 》白仁德：知道京華城案非都更 容獎須付出回饋貢獻

台北地院14日審理京華城案，傳喚台北市都委會前委員白仁德（見圖）出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/08/14 18:34

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積圖利案，今傳喚台北市都委會時任委員、政治大學地政系教授白仁德作證，白仁德證稱，他在都發局的專家會議說可考量「類都更」的概念，鼓勵加速點亮區域、讓經濟繁榮發展，但「點亮」不一定非得由京華城來做，且容積獎勵並非免費，須付出回饋貢獻的代價。

白仁德是柯文哲聲請傳喚的證人，他被時任前副市長兼都委會主席彭振聲，指派為京華城案專案小組召集人，未指定他找誰當小組成員，也未要求他在都委會大會上幫特定立場說話；他4年都委期間的2任主席林欽榮、彭振聲都採共識決，主席歸納各都委意見做成結論，詢問委員們有無異議，沒異議就通過，沒遇過委員堅持反對主席結論的情況，印象中也沒動用過表決。

請繼續往下閱讀...

白仁德曾在都發局舉辦的京華城變更案專家諮詢會議中發言指出：「本案不符合法令定義的都市更新地區，但考量促進都市發展的前提，在概念上類似都市更新的形式，可考量參考相關容積獎勵規定的精神，以加速地方繁榮發展，但其獎勵項目、額度應於都市計畫審議過程中確認」。

對此，白仁德解釋，他知道京華城案不是都更，但基於都市發展，概念式的鼓勵加速發展「點亮」區域，但容獎不是免費的，而是要提出合於法規的回饋方案，依貢獻度給予容獎，實際上怎麼做，只要是符合法規的一致性要求，他沒意見。

白仁德指出，容積獎勵不易量化，須考量對價性、公益性、必要性，並落實於土地分區管理條例等相關法令規定，法令是應「適用」而非「參考」，通案依業者的貢獻度給予相對的容獎，且「點亮也不是一定非京華城來做不可」。

白仁德證稱，京華城的基準容積率560%若要回復到原本球體建築的678%，並非免費，必須負擔相對的回饋的代價，如環境回饋、捐地、容積移轉、購買容積來補足，藉此達到對價性、必要性，但都委會775次會議、也是他最後一次參加大會時，京華城所提方案不符回饋原則，委員們並不滿意。最終783次大會時，他已離任未參與。

檢察官反詰問時，提示營建署退休官員、鼎越開發董事林青於2020年6月29日，傳給威京集團主席沈慶京的簡訊紀錄「本週六下午2點市府都委會將開專案小組會議，職已與召集人（白仁德）私下溝通說明....以維公司權益」，檢問白仁德於研議過程有無私下與林青會面？白回稱自己曾在營建署工作，知道林青這個人，但僅止於此，他沒有跟林青見過面或連絡，否認私下溝通或答應他什麼事。

檢方再提出都發局都市規劃科前科長楊智盛上月證詞，楊於專案小組會議的「會前會」前，曾赴政大向白仁德說明全案概況、依土地分區管理條例處理，白仁德說他偵查時忘了有此事，直到日前看到楊在法院作證的資料，才想到好像有這件事，但楊當時對他說的內容，他已沒有印象。

北檢結論指出，白仁德證稱容獎必須公開、透明、符合依據法令的一致性要求，北市都委會審議時當然應適用北市法規，無須參考外縣市的規定，只能參考其概念，具體落實時仍須依法，且唯有符合都更要件才能適用都更條例給予容獎，且須符合公益性、必要性、對價性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法