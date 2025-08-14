欠6800萬餘元貨款被告 奧地利車商竟聘中國律師來台打官司

中國律師劉蓉芳到台中地院開庭，引發台灣法界質疑。（翻攝網路）

2025/08/14 18:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍律師劉蓉芳13日審跑到台中地方法院擔任訴訟委託人，還強調台灣「法律又沒禁止」，引發台灣司法主權爭議，此訴訟案源於台灣的腳踏車製造廠商宥博企業公司，控告奧地利的腳踏車商Baren Bike GmbH，積欠6800萬餘元的貨款，至於這家奧地利公司為何聘僱中國律師，是不知道台灣不隸屬中國？目前不得而知。

台灣宥博企業公司委任律師蔡昆洲，昨天（13日）發文指出，「在台中地院，驚見中國籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，他強調，對方是奧地利公司，如果與中國律師堅持「台灣是中國的一部分」才讓中國律師來台灣開庭，「這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權」，也威脅司法安全與國家安全。

對此，台中地檢署已經偵辦是否違法律師法，台中地院昨天也「不許可」劉榮芳擔任Baren Bike GmbH的訴訟代理人，至於這起訴訟案，源於一跨國企業貨款糾紛。

台中地院裁定書指出，宥博企業公司販售腳踏車給奧地利的Baren Bike GmbH，該公司去年提起民事訴訟指出，Baren Bike GmbH欠貨款6000多萬元（美金207萬餘元，以當時匯率1美元兌換新台幣32.835元計算），至於Baren Bike GmbH公司為何委任中國律師，則不得而知。

