為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    欠6800萬餘元貨款被告 奧地利車商竟聘中國律師來台打官司

    中國律師劉蓉芳到台中地院開庭，引發台灣法界質疑。（翻攝網路）

    中國律師劉蓉芳到台中地院開庭，引發台灣法界質疑。（翻攝網路）

    2025/08/14 18:21

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍律師劉蓉芳13日審跑到台中地方法院擔任訴訟委託人，還強調台灣「法律又沒禁止」，引發台灣司法主權爭議，此訴訟案源於台灣的腳踏車製造廠商宥博企業公司，控告奧地利的腳踏車商Baren Bike GmbH，積欠6800萬餘元的貨款，至於這家奧地利公司為何聘僱中國律師，是不知道台灣不隸屬中國？目前不得而知。

    台灣宥博企業公司委任律師蔡昆洲，昨天（13日）發文指出，「在台中地院，驚見中國籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，他強調，對方是奧地利公司，如果與中國律師堅持「台灣是中國的一部分」才讓中國律師來台灣開庭，「這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權」，也威脅司法安全與國家安全。

    對此，台中地檢署已經偵辦是否違法律師法，台中地院昨天也「不許可」劉榮芳擔任Baren Bike GmbH的訴訟代理人，至於這起訴訟案，源於一跨國企業貨款糾紛。

    台中地院裁定書指出，宥博企業公司販售腳踏車給奧地利的Baren Bike GmbH，該公司去年提起民事訴訟指出，Baren Bike GmbH欠貨款6000多萬元（美金207萬餘元，以當時匯率1美元兌換新台幣32.835元計算），至於Baren Bike GmbH公司為何委任中國律師，則不得而知。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播