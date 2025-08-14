前國小校長性侵案遭糾正1年仍未究責 監院轟南投縣府、教部欠學生道歉

監察院。（資料照）

2025/08/14 18:01

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（14）日指出，南投縣大鞍國小前校長劉育成任教34年間，涉嫌性侵、性騷近40名女學生，並長期體罰學生，雖於去年已遭糾正，但南投縣政府迄今仍未全面究責包庇人員，教育部監督亦有不周，痛批「欠全體被害學生一個道歉」。

監察院今天發布新聞稿指出，劉育成早在1996年任雲林國小時就有猥褻學生情事，2003年延平國小再有女童求救卻遭隱匿，甚至以「不能說的秘密」代代相傳。多名知情教育人員未依法通報，南投縣府卻以情節輕微為由僅記過處分，凸顯師師相護。教育部也長期僅依縣府回覆辦理，未積極監督。

請繼續往下閱讀...

監委葉大華、王麗珍、張菊芳批評，事件爆發後，不少違失人員趁機退休，南投縣府對明顯重大違失僅減輕處分，對於延平國小以外任職學校的體罰情況亦未清查。更在事件揭露時，未跨轄通報劉育成早年於新北市任教的資料，導致普查延宕半年。

監察院並質疑，劉育成長年與地方有力人士交好，多次施壓教育單位，南投縣府與教育部僅停留在宣示規範，缺乏校園吹哨機制的實質改革，導致一再錯失處理時機造成多人受害，主管機關事後態度輕忽，更讓受害者面臨機構背叛的傷害，「欠全體被害學生一個道歉」。

南投縣府回應，糾正後已召開5次校長成績考核會議，並重申各校須於24小時內完成校安通報，近5年裁罰10件未盡通報義務案件；教育部則表示，已要求南投縣政府專案報告，並持續確認懲處比例與全面清查作業。

3位監委強調，本案反映校園性別事件的結構性問題，主管機關應依法嚴謹處理教育人員違失，落實通報義務、敏覺學生求救訊號，並完善救濟與賠償機制，以防悲劇重演。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法