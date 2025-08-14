陳歐珀涉收賄護航修「商港法」延押抗告 高院駁回

民進黨前立委陳歐珀涉犯貪污治罪條例的不違背職務收賄、財產來源不明等罪，經台北地檢署聲請延長羈押禁見２個月獲准；陳不服抗告，高等法院今裁定駁回，陳應自8月4日起，延長羈押禁見2個月確定。（資料照）

2025/08/14 17:27

〔記者楊國文／台北報導〕曾三連霸的民進黨前立委陳歐珀，疑收受聯興國際物流公司數百萬元不正利益，並於立法院召開公聽會，協調向台灣港務公司爭取降低基隆港東岸碼頭租金，涉犯貪污治罪條例的不違背職務收賄、財產來源不明等罪，經台北地檢署聲請延長羈押禁見2個月獲准；陳不服抗告，高等法院今裁定駁回，陳應自8月4日起延長羈押禁見2個月確定。

高等法院採信一審見解，以4個理由駁回陳歐珀抗告，高院指出，經審理後認為，陳歐珀涉犯貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪、財產來源不明罪、洗錢罪，犯罪嫌疑均屬重大。

其次，陳歐珀涉職務上收受賄賂罪是最輕本刑5年以上重罪，常伴隨高度逃亡風險，有逃亡之虞；再者，陳與同案共犯、證人的供述不一，有串證及滅證之虞，加上本案尚有相關犯罪事實及涉案人士有待調查，為確保偵查程序順利進行，陳仍有延長羈押禁見必要，陳抗告為無理由。

檢廉調查，陳歐珀任內疑似接受聯興負責人洪英正每月定期匯款，並藉立委職權，協助聯興降低碼頭租金。

2018年間，德籍貨輪「梅爾斯號」撞毀基隆港設施，導致聯興設備嚴重損壞，2020年，陳歐珀受聯興請託，推動修正「商港法」第72條，擬將船舶造成公有、民有商港設施受損，列為可勒令船舶停止作業或禁止出、入港事由，以利未來爭取全額賠償。

檢方接獲檢舉，2020年6月3日發動搜索並約談多名相關人士，翌日依不違背職務收賄、公務員財產來源不明、洗錢等罪嫌，向法院聲押陳歐珀。法官認為，有事實足認陳歐珀有滅證、串供之虞，且陳的出入境紀錄確實較為頻繁，考量現今通訊軟體種類繁多，勾串容易，有羈押禁見的理由與必要性，裁定羈押禁見2個月。

北檢考量陳歐珀羈押期將於8月3日屆滿，向北院聲請延押陳，北院認定陳有延長羈押禁見必要，裁定自8月4日起延長羈押禁見2個月。

