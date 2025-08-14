圍標廠商欠600萬押標金 一聽要管收就湊到300萬

基隆市某工程行黃姓負責人（左）欠押標金600萬不繳。法務部行政執行署宜蘭分署祭出管收手段；黃一聽到要被管收，請友人湊足300萬元前來，餘款分期繳納，才免遭管收。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/14 16:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆一家工程行涉以圍標方式取得標案，案件曝光後，工程行黃姓負責人積欠台幣600萬餘元押標金不繳。法務部行政執行署宜蘭分署昨通知黃到案，並祭出管收手段；黃一聽到要被管收，火速湊足300萬元繳納，餘款分期支付，才免遭管收。

75歲黃姓負責人2000年間，參與投標石門水庫清淤案時，被經濟部水利署北區資源分署發現，利用無競標意思的工程行湊足競標廠商數，使特定的廠商得標，違反政府採購法規定。經檢調偵辦，並經移送機關偵辦後，追繳押標金770萬元，未料，黃逾期仍不繳納，水利署遂將黃移送法務部行政執行署宜蘭分署執行。

宜蘭分署收案後，向工程行催繳770萬元押標金，工程行僅支付部分欠款，尚欠600萬餘元；經執行官追查財產狀況及資金流向發現，該工程行黃姓實際負責人財力雄厚，除將個人名下資金2733萬餘元移轉至親友帳戶外，還從第三人公司帳戶提領現金3877萬餘元、匯款1億2429萬餘元至其親友或工作夥伴帳戶，顯非無清償能力。

宜蘭分署昨通知黃男到場，黃卻稱自己年紀大，無穩定收入，盼按月分期繳納2萬元，行政執行官見黃男無繳款誠意，符合顯有「隱匿處分應供執行財產」情事，有管收必要。黃男一聽到要被管收，態度立刻轉變，火速籌足300萬元繳納，餘款則辦理分期繳納，才免遭管收。

