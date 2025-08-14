獨家》名導朱延平打臉 自稱「電影《小丑》副導」涉詐二審逆轉判拘役30日

鄭霖對外自稱是導演，曾擔任《小丑》的副導演，但該名作的執行導演朱延平否認。（民眾提供）

〔記者王捷／台南報導〕鄭霖四處自稱是電影《小丑》副導演，去年他提供3個帳戶給詐騙集團因此涉入詐欺案一審判無罪。經本報求證導演朱延平，得知鄭霖根本不是名作副導，二審台南高分院認定鄭霖是詐欺幫助犯，逆轉改判拘役30日。

鄭霖2023年間透過臉書結識自稱能資助拍片的網友，對方要求他提供帳戶以開通外匯功能。他接連在台南新營超商寄出郵局、農會及台企銀行帳戶提款卡，並在LINE上交付密碼。詐騙集團隨即利用這些帳戶，先後誘使4名被害人匯款，總額超過38萬元。

一審時，鄭霖辯稱自己70歲，靠老人補助過活，誤信對方能投資其電影計畫才交出帳戶。他甚至對外誆稱曾任《小丑》副導演，但本報求證當年的執行導演朱延平，他明言「從未聽過這個名字」，澄清鄭霖與劇組無關。法官考量其高齡獨居、資訊不足，認定沒有主觀故意，判決無罪。

不過，二審合議庭認為，鄭霖並非單純誤信，而是為追求不明投資款，一再交出三個帳戶並配合隱匿事實。原審僅認為他遭話術欺騙，卻未查明他真正誤認的是「以為能獲得資金」，而不是誤以為沒有違法責任，這是原判決沒查明的地方。

高院指出，鄭霖大學畢業，熟悉社群軟體，具備正常判斷能力，卻輕率交出帳戶，助長詐欺與洗錢。合議庭審酌他沒有財產犯罪前科，但犯後不認罪，亦未與被害人和解，最後改判拘役30日，可以易科罰金，全案仍可再上訴。

