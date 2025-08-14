每日唸佛經萬遍懺悔 死刑犯沈岐武請求准予再審

死刑犯沈岐武聲請再審，高等法院今開庭。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕死刑犯沈岐武因賭債糾紛槍殺2人，去年在死刑釋憲案中，被大法官點名若犯案時有精神障礙等情形，不得判死；沈岐武日前聲請再審，高等法院今開庭，沈岐武聲稱真心懺悔，每天2點半起床，唸佛經1萬遍懺悔，迴向給被害人，請求法官給他再審機會。

庭後，沈岐武被還押時，媒體問他「確實是唸佛經嗎」、「有數次數嗎？」，沈答稱「是唸『南無阿彌陀佛』」，「我在心裡默唸，有數（計算）」，隨後坐上囚車。

判決指出，現年53歲的新北市中和地區角頭沈岐武，2007年底因賭債糾紛喬不平，在友人王志雄的天母豪宅內，連續對王志雄、謝世政等3人開槍，造成2死1重傷。2010年間，最高法院判他死刑，併科罰金10萬元，褫奪公權終身確定。

沈岐武在內的37名死刑犯去年聲請死刑釋憲，去年9月，憲法法庭針對死刑犯判決做出「合憲性」限縮解釋，並點名沈岐武、為詐領保險金而謀害母親的林于如、在基隆卡拉ok店縱火造成5人死亡的林旺仁等3人，指明「行為時，若有心智缺陷等情不得判死」或「審判時，若有精神障礙或其他心智缺陷」等情，不能判死，有法界認為，若沈岐武3人獲得再審，逃死的可能性極高。

沈岐武日前聲請再審，高等法院今天下午提訊沈岐武開庭，沈聲稱真心懺悔，每天2點半起床，唸佛經1萬遍懺悔，迴向給被害人，請求法官給他再審機會。

沈岐武的律師聲請調閱沈自2007年12月27日被羈押起，在看守所的輔導、就醫紀錄，欲證明沈岐武有教化可能性。

高檢署檢察官問沈岐武，聲請再審案，是否和被害家屬和解，取得原諒？沈的律師稱，因沈岐武被羈押，一直未能和家屬和解，但已透過管道，多次向家屬道歉，但遭到拒絕，希望能以「修復式司法」取得家屬原諒和和解。

檢方認為，沈岐武未提出「新事實、新證據」，不符再審要件，建請高院駁回其再審聲請。

