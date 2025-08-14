為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    IG「投資達人」詐11人 吸金800萬全輸賭桌判3年2月

    被告林男透過Instagram投資群組，自稱可代操股票或投資NFT、保證獲利30%至80%，誘使11名投資人匯款近800萬元，實際上全數挪作賭博花用。（美聯社）

    2025/08/14 16:38

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市28歲林姓男子透過Instagram及LINE投資群組，自稱可代操股票或投資NFT、保證獲利30%至80%，誘使11名投資人匯款共794萬9555元，實際上全數挪作賭博、購買運彩及個人花用。士林地方法院審理，認定其已構成「銀行法」非法經營收受存款業務罪，判刑3年2月，並追沒收犯罪所得。全案仍可上訴。

    判決指出，林男明知自己無意投資NFT或操盤股票，且依法非銀行不得收受存款，卻於住處經營多個社群帳號，包括「當沖波段教室」、「當沖社團」等，先分享投資心得吸引用戶付費加入「台股atm」LINE群組，再以高獲利為餌，招攬投資。

    本案多達11名投資人誤信後，分別在2021年底至2022年間，將款項匯入林男或其胞弟的帳戶。待林取得資金後，並未進行任何投資，而是用於賭博、購買運彩及日常開銷，之後還藉故拖延還款。被害人遲遲未收回本金與報酬，才驚覺受騙報案。

    林男僅坦承詐欺事實，但否認涉犯「銀行法」非法經營收受存款業務，辯稱資金來源都是認識的特定人，且屬基於不法原因取得款項。

    士林地院法官審酌證人供述、匯款紀錄及對話截圖，認為林男招攬對象雖部分為認識者，但行為模式符合「向多數人或不特定人吸收資金並承諾報酬」的特徵，仍屬非法經營收受存款業務，依「銀行法」非法經營收受存款業務罪判處3年2月徒刑，並將追沒犯罪所得794萬955元，除應返還被害人外，其餘不法所得依法沒收。全案可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

