    首頁　>　社會

    鋼爪夾爆管線!台南安南區瓦斯外洩 近2小時搶修危機解除

    安南區安和路一處天然氣管線遭鋼爪夾爆，瓦斯大量外洩。（民眾提供）

    2025/08/14 16:58

    〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區一間廢棄公司，今天中午在整理廢棄管線時，天然氣管線遭鋼爪夾爆，導致瓦斯大量外洩，情況一度危急。警方獲報後，南市警三分局長陳盈菖第一時間趕到現場坐鎮，協調瓦斯公司進行搶修，經近2小時處置，危機於下午3點解除。

    警方表示，事發於中午12時53分，地點在安和路二段，因貨車操作鋼爪時，不慎損壞地下天然氣管線，現場立刻傳出強烈氣味，附近住戶與駕駛皆受驚嚇。安順派出所所長陳冠均率員趕抵，立即疏散人車，並通知欣南瓦斯工程隊。

    分局長陳盈菖也立刻感到現場，調派警力在安和、怡安路口與安和、興安路口進行交通封鎖外，並請義交4人協助交管，避免無關人員進入危險範圍。

    經警消與瓦斯公司全力搶修，於下午3時05分完成關閉管線，隨後在3時20分解除管制，交通逐步恢復順暢。

    南警三分局強調，面對突發公共安全事件，警方將全力守護民眾安全，並與相關單位密切合作，把危害降至最低。

    台南安南區今中午發生瓦斯外洩，南市警三分局長陳盈菖（圖中）第一時間趕赴現場。（民眾提供）

