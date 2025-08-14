高虹安誣告罪二審仍判刑 網路為其喊冤洗白 陳時奮怒批高罪無可赦

涉貪停職的新竹市長高虹安涉誣告罪二審仍被判刑，但網路上有人投書媒體為其洗白，原告旅美教授陳時奮怒批高虹安罪無可赦。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/14 16:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）自訴提誣告，高虹安一審被判刑10個月，二審高院7月31日仍判高虹安6個月徒刑，陳時奮今天發文提到，高虹安的博士論文涉及嚴重抄襲，被他揭發後反提告他誹謗。但他獲北檢不起訴處分，於是對高虹安提起誣告自訴，如今北院、高院均判決高有罪。高虹安的誣告證據確鑿，堪稱罪無可赦，但仍有人為她喊冤。陳時奮說，身為此案受害人，他有責任對此加以批駁。

陳時奮列舉在不同媒體看到的多篇不實投書提到，高虹安的博士論文大量引用一篇期刊論文，原稿是資策會的專案報告。這份文稿共有4位作者，著作權屬經濟部轄下的資策會所有。高虹安引用這篇學術論文並非爭議所在，更不是法庭審理的重點。只要合乎學術規範，高虹安可引用任何文稿，問題在高虹安隱瞞引用已經存在的文稿，讓讀者誤認引用的內容是個人原創，其實是4位作者合寫的舊作。學術抄襲的定義就是「有引用，但未揭露」。

當他揭發這起學術不倫事件後，高虹安從未出面否認，直到高虹安2022年7月被民眾黨提名參選新竹市長，便在當年向北檢提告刑法的加重誹謗與選罷法的意圖使人不當選。並指稱他抹黑她論文抄襲，為讓他入罪，高虹安在提告前透過母校圖書館偷改博士論文，增列一段對資策會的謝辭，並將偷改過的博士論文送交北檢當證據。幸他保存高虹安的原版論文，並提交給檢察官證明清白，才獲不起訴。

如今高虹安犯了誣告罪，卻繼續扯謊，且網路上還有人替高喊冤，甚至投書媒體要洗白其罪行。陳時奮說，為不讓是非混淆，他會繼續批駁，不讓高虹安等人胡說八道。

