三重「莘聖沐光居」鄰損案 承造人、包商等5人起訴

新北市三重區六張街「莘聖沐光居」建案，今年因施工不慎造成鄰損。（資料照）

2025/08/14 16:30

〔記者王定傳／台北報導〕新北市三重區六張街「莘聖沐光居」建案，今年因施工不慎造成鄰損，新北地檢署調查發現，承造人、包商、監管商有未按圖施工、未設置監測設備、未依監測頻率觀測，甚至得知觀測值已超過行動值，竟歸零監測儀器數值，今依刑法違背建築成規、偽造文書等罪嫌，起訴「璿灃營造」工務部總經理陳春田、「齊合富建設」負責人鄭人友、「宸新營造」總經理陳文乙、副總經理劉英傑、「恆益實業」負責人鄭月莉共5人。

檢方調查，「莘聖沐光居」的起造人是莘聖建設，承造人為璿灃營造、監管施工品質者為齊合富建設，包商「宸新營造」則是承攬璿灃營造建案的預壘樁、止水樁、安全支撐工程及安全觀測系統設備廠商，包商「恆益實業」負責承攬宸新營造安全觀測系統設備。

檢方調查，陳春田、陳文乙、鄭人友3人涉未依本案設計圖說進行施工，在未變更設計情況下，逕自以低於原設計強度的210kgf/cm的砂漿（原本是245kgf/cm）施作預壘樁，且自行減作12支（原本125支，實際上只有113支），並減少其中1區止水樁深度至少至10公尺，造成預壘樁空隙過大，止水樁止水效果不佳，致管湧災害發生；且陳春田在發現建案有管湧災情後，還涉指示工人抽水灌入工地，致鄰房傾斜加劇。

檢方還發現，陳文乙及劉英傑還涉嫌少設置1處傾度儀器測管，且去年7至11月間至少有134天，未依儀器監測頻率進行鄰房傾斜計的監測，延誤察覺鄰房傾斜情形。

不僅如此，依本案設計圖說載明：「當觀測值達危險值時，暫停所有工程，並召開緊急應變會議」，怎料，陳春田、陳文乙、劉英傑、鄭月莉4人發現觀測值已達行動值，竟未採取任何因應措施，甚至將鄰房傾斜計（T1、T2、T3）的觀測值歸零，並提報不實觀測值報告給工務局。

本案發生後，檢察官何國彬負責偵辦此案，今日依違背建築成規罪嫌起訴陳春田、陳文乙、鄭人友、劉英傑4人；陳春田、陳文乙、劉英傑、鄭月莉另涉行使業務登載不時文書罪嫌。

