    首頁　>　社會

    嘉義布袋釣客颱風擅闖管制區遭浪捲 同伴最高可罰25萬

    空勤總隊出動空偵機搜尋嘉義好美里八掌溪出海口落海釣客。（海巡署提供）

    空勤總隊出動空偵機搜尋嘉義好美里八掌溪出海口落海釣客。（海巡署提供）

    2025/08/14 16:14

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中度颱風楊柳來襲前，嘉義縣政府12日晚上公告布袋鎮沿海地區為「危險警戒區域範圍」，限制或禁止人民進入，但13日仍有人在布袋鎮好美里堤防外釣魚，其中1人遭海浪捲走，持續搜救至今天下午仍未尋獲。同行倖存的李姓男子今被海巡署中部分署依災害防救法函送嘉義縣政府，將裁處罰鍰新台幣5萬至25萬元。

    海巡署中部分署指出，分署於13日中午接獲通報，指28歲林姓男子於好美里堤防外（八掌溪出海口）遭海浪捲走，随即派遣海巡人員與警察、消防等單位共同執行搜救任務，因天候狀況極度不佳，恐危及搜救人員自身安全而中止搜救。今天出動無人機、35噸艇、30P艇及巡邏人力，並協同空勤總隊空偵機與消防隊等重新投入救援，迄今仍未尋獲。

    海巡署中部分署表示，落水地點為嘉義縣政府因颱風來襲依法公告的管制區域，釣客與遇難者無視禁令仍擅自進入釣魚，海巡署把握黃金救援時間動員，希望能儘速找回落水者外，對於違規者「零容忍」，對落海者同行的李姓釣客開立舉發單，依災害防救法函送嘉義縣政府裁處罰鍰新台幣5萬至25萬元。

    中部分署強調，未來將強力執法，取締颱風期間擅闖公告管制區域的觀浪、釣魚等危險行為，將採「媒體公開勸導，現場逕予開單」的強力執法手段。

    據了解，釣客落水事件發生前，海巡弟兄共勸離116人，沒想到仍發生落海失蹤事故。

    海巡署今天出動巡邏人力，協同空勤總隊空偵機與消防隊等重新投入救援，迄今仍未尋獲落海失蹤釣客。（海巡署提供）

    海巡署今天出動巡邏人力，協同空勤總隊空偵機與消防隊等重新投入救援，迄今仍未尋獲落海失蹤釣客。（海巡署提供）

