爭產鬧翻！寫咒、灑冥紙貼「兇宅」逼分錢 恐嚇取財未遂判10月

台南謝男因爭產糾紛恐嚇姊姊與表兄，潑冥紙寫「兇宅」、竊取工具並砸玻璃，法院在恐嚇取財部分，判處有期徒刑10月。（資料照）

2025/08/14 16:13

〔記者王捷／台南報導〕台南謝姓男子拋棄繼承母親遺產後要求分得260萬，與姊姊、表兄爭執，還在房屋門口潑冥紙、張貼符咒並塗寫「兇宅」，甚至傳送恐嚇訊息逼迫親屬讓步，台南地院依竊盜、恐嚇等罪判刑，其中恐嚇取財未遂判處10個月。

判決指出，姊姊、表兄在2024年起，拒絕謝男繼續居住母親留下的房屋後，謝男接連犯下多起行為。他先潛入表兄倉庫竊取零件，並破壞汽車內裝；之後又傳訊息揚言，若不分給260萬元，就把房子毀了，要求財產分配。

請繼續往下閱讀...

謝男進一步在房屋門口潑冥紙、張貼符咒，還塗寫「兇宅」，並傳送錄音檔，內容包括「我最近都帶刀，不爽就殺人」、「只怕媽媽一個，現在媽媽走了沒怕誰」等語，使姊姊與表兄感到恐懼。

謝男自認這是表達他的不滿，沒有恐嚇，但法院認為，這些舉動已構成恐嚇取財未遂與恐嚇危害安全罪，而非單純情緒表達。

同年6月，謝男再持不明物品砸破姊姊住宅的玻璃、搬出家具；9月間，他又竊取另一名親屬餐廳內的工具，總價值超過5萬元。謝男辯稱只是取回自己物品，但法院認定其確實涉及毀損與竊盜。

法院指出，謝男因竊盜、恐嚇取財未遂、恐嚇危害安全及毀損等罪成立，合併執行拘役90日與恐嚇罪4個月，可以得易科罰金，恐嚇取財未遂判10個月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法