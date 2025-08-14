欠債9000元以2包K毒抵債 法官：有賺價差判7年半

陳姓男子欠債9000元，以2包K他命抵債，從中賺取3000價差。法院依陳販賣3級毒品罪判處7年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/08/14 15:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子欠債台幣9000元，與廖姓債主談妥以2包K他命抵債。警方循線查獲，陳辯稱以毒抵債，他沒有從中獲利，頂多涉及轉讓毒品罪。基隆地院審理時，陳自承抵債的2包K他命是以6000元價格購得，法官因此認定陳男從中賺取3000元價差，屬販毒行為，將陳男依違反毒品危害防制條例販賣3級毒品罪，判處7年6月徒刑。

陳姓男子欠廖姓男子9000元，雙方談妥以2包K他命抵債，未料2人約定去年10月間交易時，被警方循線查獲；法院審理時，陳稱，他與廖約定以2包K他命抵債9000元後，向人購買K毒品後，交給廖2包K他命時，廖說只能抵銷2500元債務，後續他就沒有再處理與廖之間的債務，並強調，他並不是賣毒給廖，未從中賺取價差，頂多觸犯轉讓毒品罪。

廖男則證稱，他與陳講好以2包K他命抵銷，陳欠他的9000元債務，他收到陳那2包K他命後，他與陳的9000元債務就全部抵銷。

不過，陳在檢方偵訊時與審理期間均供稱，他抵債給廖2包K他命，是以台幣6000元價格購得，法官因此認為，陳以2包K他命抵債9000元，有明顯3000元的價差，顯見有從中獲利，屬於販毒行為，認定陳違反刑度為7年起跳的毒品危害防制條例販賣3級毒品罪，判處陳7年6月徒刑。可上訴。

