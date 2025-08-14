日本智財機構拜會刑事局 宣示打擊盜版、保護智慧財產權

CODA代表執行長伊奈正晴（左）與刑事警察局局長周幼偉（右）互贈紀念品。（記者邱俊福翻攝）

2025/08/14 15:40

〔記者邱俊福／台北報導〕日本「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」（CODA）今天拜訪刑事警察局，宣示將持續配合警方查緝非法侵權案件，共同打擊盜版，保護智慧財產權；而經統計，我國警方去年迄今年6月止，已查獲各類侵權案件3206件、4185人，侵權金額逾459億8000萬元以上。

刑事局表示，智慧財產權一直是國際社會重視的議題，除持續透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）加強對智慧財產權的保護，另亦積極提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，與各國進行實質合作，加速與國際接軌，提升國際競爭力。

維護智慧財產權及人民使用正版的權益，不僅有助提升我國國際形象，亦促進我國產業良性發展，面對現今科技發達與資通匯流快速發展的趨勢下，為有效遏止非法機上盒及網路侵權APP侵害著作權行為發生，將持續培育科技偵查人才並強化查緝能量，同時透過跨境、跨部會合作及第三方民間力量協助，積極打擊非法機上盒及跨境侵權網站。

刑事局提醒，民眾切勿使用非法機上盒或下載侵權APP觀看未經合法授權的影視內容，此舉除助長非法業者盜錄影視行為外，也侵害著作權人的權益甚鉅；另廉價機上盒設備及非法APP接上國內寬頻網路也可能淪為資安漏洞，因此將持續查緝各類侵權案件，以保護智慧財產權。

CODA代表理事後藤健郎（左）與刑事警察局局長周幼偉互贈紀念品。（記者邱俊福翻攝）

日本「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」（CODA）代表理事後藤健郎今率代表執行長等人拜訪刑事局，並與刑事局長周幼偉等人合影留念。（記者邱俊福翻攝）

