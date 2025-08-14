吸金9千萬判7年6月確定 百世國際女負責人落跑被抓入獄

游女未依規定到案服刑被通緝，昨日晚間被逮捕，搭乘囚車入獄服刑。（記者吳昇儒攝）

2025/08/14 15:26

〔記者吳昇儒／台北報導〕百世國際負責人游馥渝涉嫌以境外投資型保單每年可獲得6%至12%不等高額配息為誘餌，吸引8名投資者吸金逾9千萬元，游女因還不出投資款挨告。歷經一、二審法院審理後，游女被判處7年6月，不服上訴，但6月底被駁回定讞。游女未到案服刑被通緝，昨晚被逮，搭囚車入獄服刑。

北檢調查，游馥渝曾擔任銀行雇員，婚後二次投入職場時，轉任保險人員。隨後，游女在台灣成立百世國際股份有限公司（百世公司） ，另外又在香港成立賈維尼亞控股有限公司（JH公司）。游女於2012至2020年間，向投資人謊稱JH公司發行的「Prime Trust境外投資型保單」可提供每年6%至12%不等的高額配息，並保證期滿後返還本金。

另也找來兒子李駿賢、姪子等人加入吸金行列，游馥渝等人將投資人帶往香港開戶，並向投資者收取9034萬4000元的投資款。

事後，因為投資者上網查知根本沒有JH公司發行的外匯產品，還有其他投資者因為投資憑證於2019年間陸續到期，游馥渝未能依約返還投資款、藉詞推延；更有投資人發現JH公司已於2019年5月15日遭到香港地區證券及期貨事務監察委員會（SECURITIES AND FUTURE COMMISSION）公告為無牌公司，方知上當受騙提出告訴。

檢察官起訴後，台北地院依違反銀行法中的「非法經營收受存款業務罪」，判處游女6年徒刑，李男2年、游男2年6月。二審高院則改判游女7年6月，李男3年8月徒刑，而游男則判處2年徒刑，緩刑4年，另向公庫支付30萬元。游女、李男不服上訴，今年6月30日遭最高法院駁回定讞，同時通知台北地檢署啟動防逃機制。

游女的兒子入獄後，她卻拒不到庭，被台北地檢署發布通緝，直至昨日晚間，將游女拘提到案，搭乘囚車入獄服刑。

